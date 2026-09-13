اخبار التوك شو| الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن.. و25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمية طبيعية في الاستوديو.. بومة نسرية تصطاد الثدييات ببرنامج «واحد من الناس»

تحول استوديو برنامج واحد من الناس إلى محمية طبيعية لاستضافة مجموعة من الطيور والزواحف النادرة.

المتحدث العسكري: مصر دولة عظيمة تمتلك قوات مسلحة قوية مستمدة من تلاحم الشعب المصري

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ مصر دولة كبيرة وعظيمة، تمتلك قوات مسلحة قوية وقادرة، مشيرًا إلى أن هذه القوة تستمدها من تماسك وتلاحم الشعب المصري، والثقة المطلقة التي تحصل عليها من الشعب المصري العظيم، وذلك خلال تعليقه، على تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء على أرض مصر.

عمرو أديب: تأمين مسارات التجارة هم مصري أصيل.. وباب المندب سبب صراعات وحروب عبر التاريخ

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه في مؤتمر البريكس الذي يحضر فيه الرئيس السيسي مع عدد من الدول الهامة نجد أن الهم العام المصري هو تأمين مسارات التجارة العالمية وقد صادف وجود الرئيس هذا العام الأحداث التي حدثت في مضيق باب المندب.

«مش قرار نهائي».. الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن

تحدثت الفنانة لوسي عن موقفها من الاعتزال، مؤكدة أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالاعتزال في الوقت الحالي، لكنها ترفض المشاركة في أعمال لا تتناسب معها أو تفتقد للجودة.

نشأت الديهي يتفقد أحياء دلهي القديمة ويوثق معالمها التاريخية والدينية

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة تفقدية في عدد من أشهر أحياء مدينة دلهي الهندية القديمة، التي تمثل جانبًا مهمًا من تاريخ العاصمة الهندية، للاطلاع على حياة السكان والتعرف عن قرب على تفاصيل الحياة اليومية في المناطق الشعبية.

رجعوا التلامذة .. لميس الحديدي: السنة الدراسية الجديدة مختلفة ومهمة

احتفت الإعلامية لميس الحديدي، ببدء العام الدراسي الجديد، قائلة: “ورجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني”.

التعليم: 25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي.. و52 ألف مدرسة استقبلت الطلاب

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن 25 مليون طالب بدأوا اليوم العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، داخل المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية يصل إلى 52 ألف مدرسة.

أحمد موسى: مصر جاهزة للاستثمارات.. والبنية التحتية وصلت إلى 100%

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الشركات الراغبة في الاستثمار، في ظل التوسع الكبير في مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وشبكات النقل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تمتلك مصادر متنوعة للطاقة، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، إلى جانب محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن الدولة توسعت بشكل كبير في إنتاج الطاقة.