رجعوا التلامذة .. لميس الحديدي: السنة الدراسية الجديدة مختلفة ومهمة

احتفت الإعلامية لميس الحديدي، ببدء العام الدراسي الجديد، قائلة: “ورجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني”.

وأوضحت، خلال حلقة اليوم من برنامج الصورة، عبر قناة النهار، "اليوم هو الأول في العام الدراسي رسميا، مشيرة إلى انتظام 25 مليون طالب في أكثر من 62 مدرسة حكومية وخاصة.

وعددت الإعلامية لميس الحديدي، ملامح العام الدراسي الجديد، موضحة: "هذه أول سنة بالنظام الجديد الذي زاد فيه عدد أسابيع الدراسة من 36 أسبوع إلى 39 أسبوعًا، كما أنها أول سنة يطبق بها نظام البكالوريا على الصف الثاني الثانوي على 4 مسارات".

وأشارت، إلى أن العام الدراسي الحالي هو الأول الذي يشهد إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية والعربي والتاريخ ضمن المقررات وضمن المجموع 20%، وسيتم تدريس الدين خارج المجموع بنسبة نجاح 70%، وهو قرار أثار شكاوى الكثير من الأهالي، إلا أن الوزارة مستمرة فيه.

وواصلت: "هذه أول سنة يتم فيها تطبيق مناهج الرياضيات المطورة للابتدائي بالتعاون مع اليابان بالعربي والإنجليزي طبقا للمدارس.. هذه أمور خلافية، وسنرى كيف سيتعامل أولياء الأمور والمدرسون والوزارة معها".