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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حان وقت الرحيل.. رسالة مؤثرة من بيزيرا للزمالك: أقدر النادي وجماهيره ولكن لدى فرصة لا تعوض

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

وجّه خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى النادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.

ونشر بيزيرا بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، قال خلاله إنه قضى موسمًا رائعًا مع الزمالك، وكان أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري، معربًا عن اعتذاره للنادي ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني وجماهير الفريق.

وأكد اللاعب استعداده الكامل لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليه، مشددًا على تقديره للحب والدعم الذي تلقاه من جماهير الزمالك، والهتافات التي كانت تردد اسمه في المدرجات، والتي ساعدته على تقديم أفضل ما لديه طوال الموسم الماضي.

وأوضح بيزيرا أن علاقته بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا، معربًا عن امتنانه للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراره مع الفريق، وكذلك للجهود التي بذلوها من أجل الإبقاء عليه داخل الزمالك.

وأشار إلى أنه اختار الرحيل في الوقت الحالي لأنه يرى أن أمامه فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أنها تمثل حلمًا كبيرًا له ولعائلته، وهو ما دفعه للتمسك برغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد.

وشدد لاعب الزمالك على أنه قدم كل ما لديه للفريق طوال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي شهدته جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا كامل تقديره واحترامه للنادي وجماهيره.

وأضاف بيزيرا أنه يتمنى أن تتحقق رغبته وقراره بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقًا للشروط التي يحددها نادي الزمالك، مؤكدًا أن رغبته في الرحيل لا تعني بأي شكل من الأشكال نسيانه للدور الذي لعبته جماهير القلعة البيضاء في مسيرته.

واختتم بيزيرا رسالته بالتأكيد على رغبته في الرحيل عن الزمالك مع الحفاظ على علاقته الطيبة بكل من داخل النادي، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ منهم سوى التقدير والاحترام والاحترافية الكبيرة.

وأكد أن الزمالك وجماهيره سيظلان فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرته الكروية، مجددًا اعتذاره للجميع، ومشددًا على أن النادي وجماهيره سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبه.

الزمالك بيزيرا بيان اعتذار

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