إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل محل دواجن بشبرا الخيمة

أُصيب 4 أشخاص، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل دواجن بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة، وتم التعامل مع الحادث والسيطرة على الوضع، فيما جرى نقل المــصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الانفجار.



من ناحية اخرى شهد طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا مروعًا، إثر اصطدام 3 سيارات، بينها سيارة نقل محملة وسيارتان ملاكي، ما أسفر عن مصرع شابين من أبناء قرية قرفشندة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا بطوخ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل محملة بسيارتين ملاكي، ما أدى إلى انقلاب السيارة النقل.



وأسفر الحادث عن مصرع شابين، الأول يدعى محمد ح. ج، والثاني محمد ن، نجل عمته، وهما من المقيمين بقرية قرفشندة التابعة لمدينة طوخ، وتم نقلهما لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.



وتحولت لحظات التعامل مع الحادث إلى مشهد صادم ومؤلم لسائق الإسعاف، الذي كان يؤدي عمله في موقع التصادم لإنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث، قبل أن يفاجأ بأن الضحيتين من أقرب الأشخاص إليه، حيث كان أحدهما نجله والآخر نجل شقيقته.