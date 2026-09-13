صفا سليمان تتوج ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو

توجت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو بالميدالية البرونزية لوزن فوق 78 كجم عقب الفوز على لاعبة منتخب كرواتيا هيلينا فوكوفيتش ببطولة جراند سلام المقامة حاليا في المجر.

وكانت صفا سليمان لاعبة منتخب مصر للجودو تأهلت لمباراة الميدالية البرونزية ببطولة جراند سلام؛ عقب الفوز على لاعبة نيوزيلندا في منافسات وزن فوق 78 كجم.

وتأهلت صفا إلى الدور ربع النهائي في منافسات الوزن نفسه، عقب الفوز أمام لاعبة البرتغال قبل أن تواصل انتصاراتها وتحجز بطاقة المنافسة على الميدالية البرونزية.

كما تأهل عمر الرملي إلى دور الـ 16 بوزن تحت 100 كجم، بعد فوزه على الفرنسي فرانسيس ديميه بالـ«إيبون».