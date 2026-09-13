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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام زكريا: الزمالك قادر على المنافسة في الدوري وأفريقيا

الزمالك
الزمالك
مجدي سلامة

أشاد هشام زكريا، المدير الفني السابق لنادي الجونة، بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يمتلك واحدة من أعظم الجماهير التي شاهدها في حياته، كما شدد على قدرة القلعة البيضاء على المنافسة بقوة على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «لم أرَ أحمد زيزو منذ رحيله عن نادي الزمالك».

وأضاف: «لا أوافق على عودة وسام أبو علي إلى الأهلي بسبب طريقة خروجه من النادي».

وتابع: «كنت أريد رحيل معتمد جمال وهو بطلًا للدوري، لكنه تعامل بالعاطفة ووافق على الاستمرار».

وأكد زكريا: «الزمالك يمتلك أعظم جماهير رأيتها في حياتي».

وأوضح: «الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع 3 صفقات قوية من أجل المنافسة على بطولة أفريقيا».

وأكمل: «الزمالك قادر على المنافسة على الدوري وأفريقيا رغم الأزمات التي يمر بها».

وأتم هشام زكريا تصريحاته قائلًا: «الوكلاء يتحكمون في كل شيء بالكرة المصرية».

هشام زكريا الزمالك الدوري وأفريقيا

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