الدوري الفرنسي | ليل يعتلي الصدارة.. ولانس يعدل تأخره إلى تعادل مع لومان

انتفض فريق لانس وصيف بطل الموسم الماضي؛ ليحول تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه لومان الصاعد حديثا، اليوم الأحد، بينما اعتلى فريق ليل صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز سهل 2-صفر على تروا.

ورفعت هذه النتيجة رصيد ليل في الصدارة إلى 10 نقاط من 4 مباريات، متقدما بفارق الأهداف عن “موناكو” و"رين".

ورفع لانس- الذي خسر اثنتين من أول 3 مباريات له في الموسم- رصيده إلى 4 نقاط، بينما لا يزال لومان يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.

وبدا أن لومان قد فرض سيطرته في الشوط الأول على استاد ماري-مارفنت بعدما أحرز عادل بورابا هدفا بضربة رأس بعد متابعة لكرة ارتدت من العارضة إثر محاولة لويس مافوتا في الدقيقة 32، قبل أن تتيح هجمة مرتدة سريعة للوكاس كالودا مضاعفة النتيجة في الدقيقة 44.

وقلص لانس الفارق عبر مهاجمه السنغالي فارع الطول عبد الله سيما في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أدرك التعادل بضربة رأس أخرى بواسطة البديل فرانيو إيفانوفيتش بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وسدد تورجان هازارد ركلة حرة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 80 ليكون لانس على بعد لحظات قليلة من استكمال عودته في النتيجة وتحقيق الفوز.

واستعاد ليل عافيته بعد خسارته على أرضه أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليتغلب بسهولة على تروا في مواجهة من جانب واحد على ملعب بيير-موروا.

وسجل الظهير تياجو سانتوس هدفه الثاني هذا الموسم عندما سدد كرة مباشرة بقدمه اليمنى سكنت الزاوية العليا باتجاه القائم البعيد.

وشارك إيثان مبابي، الذي تعرض للطرد في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، كبديل ليضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وفي وقت لاحق من اليوم، يسعى باريس سان جيرمان حامل اللقب لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم عندما يحل ضيفا على ستاد بريست.