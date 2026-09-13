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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن موقف النادي تجاه أزمة خوان بيزيرا كان واضحًا وثابتًا، مشيرًا إلى أن جميع الشروط التي وضعها النادي في طريقها للتنفيذ بالكامل، تمهيدًا لحسم موقف اللاعب من الرحيل.

وأوضح ماهر غريب، خلال تصريحات عبر قناة «مودرن سبورتس»، أن ملف رحيل بيزيرا لم يكن سهلًا، سواء من الناحية المالية أو القانونية، مؤكدًا أن نادي الزمالك بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للحفاظ على حقوقه في هذا الملف.

وأشار إلى أن عودة اللاعب إلى القاهرة وتقديمه بيان اعتذار للنادي وجماهيره لم تكن خطوة سهلة، موضحًا أن بيزيرا أكد تقبله جميع شروط الزمالك والعقوبات التي سيتم توقيعها عليه.

وشدد مدير إدارة الإعلام بالزمالك على أن بيزيرا لم يوقع حتى الآن أي عقود للرحيل عن النادي، ولا يزال لاعبًا ضمن صفوف الفريق، لافتًا إلى أن اللاعب يحاول تنفيذ الشروط التي وضعها النادي من أجل السماح له بالرحيل، وهو ما سيتم بعد الاتفاق على جميع الإجراءات.

وأضاف أن جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي الزمالك اليوم، وشهدت وضع عدد من النقاط والشروط والعقوبات، على رأسها توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار بسبب تغيبه عن النادي، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق العقوبة هو تحقيق المساواة بين جميع اللاعبين غير الملتزمين.

وأوضح ماهر غريب أن هناك آراء داخل النادي كانت ترى استمرار اللاعب وعدم تنفيذ رغبته في الرحيل، إلا أن بقاءه قد لا يحقق الاستفادة الفنية أو المالية المطلوبة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يستهدف الحفاظ على حقوق الزمالك وتحقيق أفضل مصلحة للنادي.

وأكد أنه في حال الموافقة على بيع بيزيرا، فسيتم ذلك وفق الشروط التي أعلنها الزمالك مسبقًا، وبنفس الأرقام والبنود الخاصة بالصفقة والحوافز.

واختتم مدير إدارة الإعلام بالزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن أوجه صرف العائد المالي من بيع اللاعب محددة، وأن هذه الأموال ستوجه إلى دعم اللاعبين والفرق الرياضية بالنادي وفقًا للخطط الموضوعة.

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