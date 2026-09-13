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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في كواليس ألبومها الجديد «سيبو سيبو».. وتستعد لحفل الساحل الشمالي

هيفاء
هيفاء
يارا أمين

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها مجموعة من الصور من كواليس أحدث جلسة تصوير خاصة بألبومها الجديد، الذي يحمل اسم «سيبو سيبو»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت هيفاء وهبي خلال جلسة التصوير بعدة إطلالات مختلفة، حيث تألقت في إحدى الصور بفستان أسود طويل، بينما ظهرت في إطلالة أخرى بتوب بني نسقته مع بنطلون جينز، كما خطفت الأنظار بإطلالة ثالثة بفستان طويل باللون البيج.

حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم 18 سبتمبر الجاري.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل، كما أعلنت عن أسعار التذاكر، التي جاءت مقسمة إلى 3 فئات.

وبلغ سعر الفئة الأولى 4000 جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 3000 جنيه، بينما وصل سعر الفئة الثالثة والأخيرة إلى 2500 جنيه

الفنانة هيفاء وهبي سيبو سيبو إنستجرام هيفاء وهبي حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

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