قبل أول يوم دراسي.. وفاة الطفل جيسون تشعل تعاطف رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الطفل جيسون، وسط حالة من الحزن والتعاطف بين مستخدمي منصات التواصل، الذين نعوا الطفل وحرصوا على الدعاء له ولأسرته بالصبر والسلوان.

وقبل ساعات من ذهابه إلى المدرسة، فوجئت أسرة الطفل جيسون برحيله، في واقعة أثارت مشاعر الحزن بين المتابعين، خاصة مع تداول كلمات مؤثرة عن الطفل وذكريات أسرته معه.

وكتب أحد المتابعين في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يارب أرحم وعزّي من فضلك.. جيسون طفل جميل ومميز قوي، راح السما فجأة بدون مقدمات».

وأضاف: «أرجوكم نتحد بالصلاة من أجل باباه ومامته، لأنهم متألمين جدًا بسبب انتقاله، ربنا يسكب في قلوبهم تعزيته ويسندهم ويصبرهم».

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الطفل جيسون، معربين عن حزنهم لرحيله، ومقدمين رسائل دعم ومواساة لوالديه وأسرته، داعين له بالرحمة وأن يمنح ذويه القوة والصبر في هذا الوقت الصعب.

ولم تتضمن المنشورات المتداولة تفاصيل رسمية بشأن سبب وفاة الطفل، فيما استمر تفاعل مستخدمي مواقع التواصل مع الواقعة، وسط حالة من الحزن على رحيله المفاجئ.