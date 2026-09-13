4 حالات وفاة.. ماس كهربائي في مستشفى الباجور التخصصي ولجنة لفحص الواقعة

أكد مصدر أن ما تم تداوله بشأن انقطاع الكهرباء بسبب ماس كهربائي في مستشفى الباجور التخصصي لا اساس له من الصحة، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص حقيقة الواقعة.

كما أكد ان حالات الوفاة جاءت طبيعية بسبب علة مرضية، مشيرا إلى ان الحالات هم 4 حالات معظمهم من مركز الباجور واخر من إحدى قرى مركز مدينة قويسنا.

وأكد المصدر ان اللجنة المشكلة برئاسة مدير أمانة المستشفيات المتخصصة، ستقوم بفحص جميع الملابسات المتعلقة بالواقعة، والتأكد من وجود حالات وفاة حدثت نتيجة انقطاع الكهرباء أو تأثر المرضى داخل العناية المركزة بانقطاعه.

كما أكد ان حالات الوفاة الأربعة تم التصريح لهم بالدفن عن طريق من مكتب صحة الباجور استناداً إلى تقارير طبية أوضحت ان الوفاة جاءت على خلفية مرضية دون الإشارة إلى انقطاع تيار كهربائي.