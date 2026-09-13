أحمد موسى: الرئيس الصيني مجاش لمصر مع 3 أو 4 دول.. ده جكان جايلها مخصوص

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأهمية زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، معتبرًا أنها واحدة من الزيارات المهمة والنادرة، خاصة في ظل ما تمثله الصين من ثقل اقتصادي وسياسي على الساحة الدولية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه شعر بالحزن لعدم وجوده على الهواء بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني لمصر، مؤكدًا أن الزيارة كانت تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

وأضاف: «زعلت إني مكنتش على الهواء وقت زيارة الرئيس الصيني، لأنها من الزيارات المهمة والنادرة، لأنه مكانش جايلك مع 3 ولا 4 دول في المنطقة، ده كان جايلك مخصوص».

وأشار موسى إلى أن التوقعات تشير إلى أن الصين قد تصبح الدولة الأولى في العالم بحلول عام 2035، وهو ما يجعل تعزيز التعاون معها والاستفادة من تجربتها التكنولوجية والاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية.



نقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة منها

وأكد أن مصر تستهدف نقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات داخل الدولة، موضحًا أنه تم إبرام اتفاقيات مهمة مع بكين، إلى جانب قيام الشركات الصينية بتنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

ولفت إلى أن من أبرز مميزات التعاون مع الصين أنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، وإنما تقدم المساعدة وتشارك في تنفيذ المشروعات، بما يحقق مصالح مشتركة بين الأطراف.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن التعاون المصري الصيني يحقق مكاسب لجميع الأطراف، قائلًا إن «الكل كسبان».