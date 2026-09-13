فليك يكشف كلمة السر في ركلات الجزاء ويشيد بأديمي بعد رباعية برشلونة

أبدى الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن أداء فريقه خلال الفوز المثير على ليفانتي بنتيجة 4-2، مؤكدًا أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية بعدما تعرض الفريق لضغط كبير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

برشلونة يتخطي عقبة ليفانتي برباعية

وتغلب برشلونة على مضيفه ليفانتي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «سيوداد دي فالنسيا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأوضح فليك، خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، أن تحديد منفذ ركلات الجزاء لا يمثل قرارًا شخصيًا من جانبه، مشيرًا إلى أن الجهاز المعاون يضع بعض الترتيبات قبل المباريات، بينما يتم حسم القرار داخل الملعب وفقًا لجاهزية اللاعبين.

وقال المدرب الألماني إن اللاعب الذي يشعر بأنه في أفضل حالة لتنفيذ الركلة هو من يتولى المهمة، مؤكدًا ثقته الكاملة في المجموعة.

فليك: أديمي يثبت أنه لاعب استثنائي

وأشاد المدير الفني لبرشلونة بمواطنه كريم أديمي، بعد مساهمته التهديفية خلال المباراة، مؤكدًا أن تألقه لا يمثل مفاجأة بالنسبة له.

وأشار فليك إلى أنه يعرف قدرات أديمي منذ سنوات، موضحًا أن تركيز اللاعب وتقديمه أفضل ما لديه يجعله عنصرًا مميزًا وقادرًا على مساعدة الفريق بصورة كبيرة.

وطالب المدرب الألماني أديمي بمواصلة العمل والتطور، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

فليك يدعم جوردون

كما تحدث فليك عن أنتوني جوردون، مشيدًا بالمردود الذي يقدمه الجناح الإنجليزي، رغم عدم نجاحه في هز الشباك حتى الآن.

وأكد مدرب برشلونة أن جوردون يرغب بشدة في التسجيل، متمنيًا أن يأتي هدفه قريبًا، خاصة في ظل الدور المهم الذي يؤديه مع الفريق.

رسالة فليك بعد الفوز

وفي ختام تصريحاته، شدد فليك على أهمية امتلاك برشلونة للصلابة والقدرة على القتال حتى صافرة النهاية، خاصة في المباريات التي تشهد ضغوطًا كبيرة.

وأكد أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تحسين بعض التفاصيل، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن سعادته بالنتيجة وبرد فعل لاعبيه، خصوصًا بعد نجاح ليفانتي في تقليص الفارق إلى 3-2 خلال الدقائق الأخيرة.