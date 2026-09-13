أحمد موسى يفتح النار على غادة نجيب: «عايشة منين والتمويل مصدره إيه؟»

وجّه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة للإخوانية غادة نجيب، على خلفية ردود الفعل على تصريحاته السابقة، متسائلًا عن مصادر تمويلها وكيفية تغطية نفقاتها وتحركاتها خارج مصر.

حالة من الجدل

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن غادة نجيب أثارت حالة من الجدل عقب تصريحاته الأخيرة، مضيفًا: «عاملة مناحة من إمبارح زي باقي التنظيم على الكلام اللي أنا قولته أمبارح وفضحتهم فيه».

وتساءل موسى عن مصادر تمويلها، قائلًا: «هي تقول مصاريفها من فين والتمويل بتاعها مصدره إيه وعايشة منين؟».

اتخاذ الإجراءات القانونية

وطالب الإعلامي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت تورطه في أعمال تستهدف مؤسسات الدولة، داعيًا إلى متابعة تحركات الشخصيات الموجودة في الخارج والتحقق من طبيعة الأنشطة التي يقومون بها.

التعامل مع هذه الملفات

وشدد موسى على أن التعامل مع هذه الملفات، يجب أن يتم من خلال القانون، خاصة في حال ثبوت وجود مخالفات أو تورط في أعمال تستهدف الدولة ومؤسساتها.