قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«متحدث الوزراء»: مشروعات النقل الجماعي نقلة مهمة في ربط المحافظات والمدن الجديدة
بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026
أحمد موسى يهاجم خطاب الإخوان بالخارج ويتساءل: «مين بيدفع المرتبات وتذاكر السفر؟»
لجنة فنية.. الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 مرضى بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي
قبل أول يوم دراسي.. وفاة الطفل جيسون تشعل تعاطف رواد مواقع التواصل
ترامب: الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط على غرار اتفاق فنزويلا
بشير عبد الفتاح: أحداث 11 سبتمبر جعلت مكافحة الإرهاب أولوية أمريكية
وقف الحرب بين أمريكا وإيران أولوية| أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في بريكس كانت محددة وواضحة
أحمد موسى: المساس بسيادة السودان تهديد للأمن القومي المصري.. «الخطوط الحمراء لها إجراءات»
دوري أبطال إفريقيا .. بيراميدز يتفوق على جورماهيا بثلاثية فى الشوط الأول
أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم موقف مصر من المياه.. «المساس بحصتنا تهديد وجودي»
قطارات القاهرة والإسكندرية .. المواعيد وطرق الحجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يفتح النار على غادة نجيب: «عايشة منين والتمويل مصدره إيه؟»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

وجّه الإعلامي أحمد موسى انتقادات حادة للإخوانية غادة نجيب، على خلفية ردود الفعل على تصريحاته السابقة، متسائلًا عن مصادر تمويلها وكيفية تغطية نفقاتها وتحركاتها خارج مصر.

 حالة من الجدل 

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن غادة نجيب أثارت حالة من الجدل عقب تصريحاته الأخيرة، مضيفًا: «عاملة مناحة من إمبارح زي باقي التنظيم على الكلام اللي أنا قولته أمبارح وفضحتهم فيه».

وتساءل موسى عن مصادر تمويلها، قائلًا: «هي تقول مصاريفها من فين والتمويل بتاعها مصدره إيه وعايشة منين؟».

 اتخاذ الإجراءات القانونية

وطالب الإعلامي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت تورطه في أعمال تستهدف مؤسسات الدولة، داعيًا إلى متابعة تحركات الشخصيات الموجودة في الخارج والتحقق من طبيعة الأنشطة التي يقومون بها.

 التعامل مع هذه الملفات

وشدد موسى على أن التعامل مع هذه الملفات، يجب أن يتم من خلال القانون، خاصة في حال ثبوت وجود مخالفات أو تورط في أعمال تستهدف الدولة ومؤسساتها.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى غادة نجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

المايسترو هاني فرحات

لميس الحديدي: هاني فرحات ضيف «الصورة» غدًا في حلقة موسيقية

بلال شعيب

خبير اقتصادي: دول البريكس تسهم بنحو 43% من الناتج الإجمالي العالمي

أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على غادة نجيب: «عايشة منين والتمويل مصدره إيه؟»

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أبواق التحريض.. تنكشف في خطابها.. لا تعرف إلا السباب والشتائم

المزيد