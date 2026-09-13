أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في تجمع بريكس تناولت ملفات سياسية واقتصادية مهمة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجمع بريكس، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، مشيرًا إلى عودة الرئيس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات التجمع.

زيارة الرئيس السيسي

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن زيارة الرئيس السيسي حملت أهمية كبيرة، خاصة في ظل الرسائل التي طرحها خلال مشاركته، والتي تنوعت بين الملفات السياسية والاقتصادية وقضية المياه.

وقف الحرب والتصعيد

وأوضح موسى أن أبرز الرسائل السياسية التي أكد عليها الرئيس السيسي تمثلت في الدعوة إلى وقف الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لما نص عليه اتفاق شرم الشيخ.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتبار أن ذلك يمثل الضامن لتحقيق سلام دائم ومستقر في المنطقة.

الملاحة في الممرات المائية

وأكد أحمد موسى أن الرئيس السيسي شدد أيضًا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب مختلف الممرات الدولية، مع التأكيد على رفض أي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة.

ولفت موسى إلى أن تحركات الرئيس السيسي خلال المشاركة في تجمع بريكس عكست أهمية الملفات التي تطرحها مصر، ورسائلها بشأن التطورات الإقليمية والدولية وضرورة العمل على دعم الاستقرار والسلام.