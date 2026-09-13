ما حكم هجر الزوج لزوجته فى البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هجر الزوج لزوجته بالشهور دون عذر، رغم إقامتهما في بيت واحد، أمر لا يجوز شرعًا، ويدخل فيما يُعرف في الفقه الإسلامي بمسألة "الإيلاء".

ما حكم هجر الزوج لزوجته فى البيت؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإيلاء هو امتناع الزوج عن زوجته بغير سبب معتبر، مشيرًا إلى أن الشريعة حددت له مدة، فإذا عاد الزوج بعدها فالله غفور رحيم، أما إذا استمر فقد يترتب على ذلك أحكام أخرى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وصف الزوج أو الزوجة بـ"النشوز" ليس أمرًا يطلقه المفتي أو الأفراد، بل هو حكم قضائي يختص به القاضي وحده، نظرًا لما يترتب عليه من آثار وعقوبات، ولا يجوز الجزم به إلا بعد النظر في ملابسات النزاع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن القرآن الكريم عبّر بدقة عن هذه الحالة بلفظ "الخوف من النشوز"، ما يدل على ضرورة التحقق قبل إصدار الحكم، لافتًا إلى أن القاضي هو المختص بدراسة أسباب الشقاق والنفور بين الزوجين وتحديد المسؤولية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النشوز يُعد معصية يترتب عليها آثار شرعية، لذلك لا بد من رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه، مع التأكيد على أهمية معالجة الخلافات الزوجية بالحكمة والتفاهم حفاظًا على استقرار الأسرة.