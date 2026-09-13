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حسن الرداد لطلاب معهد الفنون المسرحية: «ثقوا بأنفسكم واجتهدوا لإثبات ذاتكم»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسن الرداد لطلاب معهد الفنون المسرحية: «ثقوا بأنفسكم واجتهدوا لإثبات ذاتكم»

حسن الرداد
حسن الرداد
تقى الجيزاوي

حرص النجم حسن الرداد على مشاركة الطلاب الجدد في معهد الفنون المسرحية لحظات تقديم أوراقهم، وذلك بدعوة من الدكتورة إنجي البستاوي، حيث حرص على تقديم عدد من النصائح المهمة للطلاب في بداية مشوارهم الأكاديمي والفني.

ووجه حسن الرداد الطلاب إلى ضرورة التمسك بأحلامهم والسعي المستمر لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والاجتهاد وإثبات الذات من أهم العوامل التي تساعد الفنان على الوصول وتحقيق طموحاته، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها الوسط الفني.

وشدد الرداد على أهمية الاهتمام بالدراسة النظرية إلى جانب الجانب العملي، موضحًا أن الفنان يحتاج إلى امتلاك ما وصفه بـ«الحرفية»، إلى جانب الموهبة، حتى يستطيع تطوير أدواته الفنية والتعامل مع مختلف الأدوار والشخصيات باحترافية.

حسن الرداد يستعيد فضل سميرة محسن في اكتشاف موهبته

وأعرب حسن الرداد عن تقديره الكبير للفنانة والدكتورة سميرة محسن، مؤكدًا أنها صاحبة فضل كبير في اكتشاف موهبته، بعدما قامت بترشيحه للفنان الكبير الراحل نور الشريف، الذي أسند إليه دور ابنه في مسلسل «الدالي»، ليكون العمل إحدى المحطات المهمة في بداية مشواره الفني.

وأكد الرداد أن الدكتورة سميرة محسن كانت دائمًا حلقة وصل بين الطلاب أصحاب المواهب وصناع الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أنها لم تكن تكتفي باكتشاف المواهب، وإنما كانت تحرص باستمرار على توجيه الطلاب ومساعدتهم في اتخاذ الاختيارات الفنية الصحيحة.

«سميرة محسن» صاحبة فضل على نجوم الساحة

وأشار حسن الرداد إلى أن فضل الدكتورة سميرة محسن لا يقتصر على تجربته الشخصية فقط، مؤكدًا أن لها دورًا كبيرًا في مسيرة عدد كبير من النجوم الموجودين على الساحة الفنية حاليًا، بعدما ساهمت في اكتشاف مواهبهم وتوجيههم في بداياتهم.

وكشف حسن الرداد عن استعداده للعودة مرة أخرى إلى معهد الفنون المسرحية خلال فترة الدراسة، من أجل مشاركة الطلاب الجدد في عدد من المحاضرات، ونقل جانب من خبراته وتجربته الفنية إليهم، بما يساعدهم على الاستفادة من خبرات الفنانين الذين سبقوهم في المجال.

حسن الرداد معهد فنون مسرحية سميرة محسن

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