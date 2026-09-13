ناصر ماهر يكتب فصلا جديدا من التألق.. يتجاوز أهدافه مع الزمالك في نصف الوقت

نجح ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تجاوز عدد أهدافه التي سجلها بقميص الزمالك، رغم خوضه عددًا أقل من المباريات والدقائق، ليواصل تألقه التهديفي مع فريقه الحالي.

وخاض ناصر ماهر مع الزمالك 62 مباراة، بإجمالي 4180 دقيقة، خلال 710 أيام، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 13 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر، قدم اللاعب أرقامًا مميزة مع بيراميدز، بعدما شارك في 28 مباراة بإجمالي 1665 دقيقة، خلال 230 يومًا، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 14 هدفًا.

وبذلك، تفوق ناصر ماهر على حصيلته التهديفية مع الزمالك، بعدما سجل هدفين أكثر مع بيراميدز، رغم خوضه 34 مباراة أقل، وفي عدد دقائق أقل بفارق 2515 دقيقة، ليؤكد تطور مستواه الهجومي مع الفريق السماوي.