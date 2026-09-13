حسام عبد الغفار: يجب التفرقة بين هجرة الأطباء والحصول على عقد عمل بالخارج

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه يجب التفرقة بين مصطلح الهجرة، ومصطلح حصول الطبيب على عقد عمل في الخارج، موضحًا أن الأمرين مختلفان تمامًا.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الطبيب الذي يحصل على عقد عمل بالخارج يخضع لأمر منظم يعتمد على الاستقطاب، وأن سبب استقطاب الأطباء المصريين هو كفاءتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمكن التعامل معه من خلال التنظيم، بينما الهجرة تعني أن الشخص قرر قطع صلته والسفر.

وأوضح أن سبب الاستقطاب يعود إلى وجود نقص عالمي في العاملين الصحيين، مؤكدًا أن الظاهرة ليست مصرية فقط، وأنه من الضروري النظر إلى السياق الدولي عند مناقشة هجرة الأطباء.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يواجه العالم بحلول عام 2030 نقصًا يبلغ 11 مليونًا و100 ألف عامل صحي، بينما سيتحمل إقليم شرق المتوسط، الذي تنتمي إليه مصر، نحو 20% من العجز، بما يعادل 2.1 مليون عامل صحي.

ولفت إلى أن مجلة «لانسيت» تتوقع وجود عجز يبلغ 6.4 مليون طبيب على وجه التحديد، بينما تشير رابطة كليات الطب الأمريكية، في تقريرها الصادر عام 2024، إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عجزًا يتراوح بين 13 ألفًا و500 طبيب وبين 86 ألف طبيب.

من جهته، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه لا يمكن الاكتفاء بالقول إن هجرة الأطباء ظاهرة عالمية، موضحًا أن الظروف المحلية تختلف، خاصة فيما يتعلق بمستويات الأجور.

وأكد أن الأسعار في مصر قد ترتفع وفقًا للأسعار العالمية، لكن المرتبات لا تكون بالمستويات العالمية نفسها، مشيرًا إلى أن الطبيب المصري يحصل على دخل محلي.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأطباء كان يتمنى عدم السفر، وأن دوافع السفر ترتبط بـ 3 أسباب رئيسية، هي ضعف المرتبات والدخل، وبيئة العمل، وضعف التدريب والتعليم، مشيرًا إلى أن الطبيب قد لا يستطيع العيش بدخله داخل مصر، فضلًا عن مشكلات بيئة العمل، ومنها الاعتداءات وغيرها.