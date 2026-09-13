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متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي ارتفع إلى 97 ألفًا

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمود زيدان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر لديها أرقاما واضحة بشأن أعداد الأطباء العاملين، موضحًا أنه في عام 2018، وخلال توليه أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أُجريت دراسة لاحتياجات مصر من القوى الصحية، وكان من بينها الأطباء.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إجمالي عدد الأطباء العاملين في ذلك الوقت، وليس المسجلين في النقابة، كان نحو 82 ألف طبيب، بينما كان عدد العاملين في وزارة الصحة يقارب 46 ألفًا، وهو ما كان يعني وجود أقل من طبيب لكل ألف مواطن، بواقع 0.8 طبيب لكل ألف مواطن.

وأوضح أن أدبيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحد الأدنى هو 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أي طبيب واحد لكل ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الرقم المتداول وهو 23 لكل 10 آلاف لا يتعلق بالأطباء فقط، وإنما يشمل الأطباء والتمريض والقابلات، وقد ارتفع هذا الرقم حاليًا إلى 43.

وأشار إلى أن عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة ارتفع من نحو 46 ألفًا في عام 2018 إلى نحو 97 ألف طبيب في عام 2024، موضحًا أن هذا العدد يتعلق بالأطباء الموجودين على رأس العمل والعاملين بالفعل.

ولفت إلى وجود 24 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بالجامعات، باستثناء جامعة الأزهر، بداية من المعيد والمدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد وصولًا إلى الأستاذ، بالإضافة إلى 10 آلاف طبيب مقيم، أيضًا باستثناء جامعة الأزهر.

وأكد أن إجمالي الأعداد يصل إلى 131 ألف طبيب، وهو ما رفع مصر من مستوى أقل من طبيب واحد لكل ألف مواطن إلى 1.3 طبيب لكل ألف مواطن، موضحًا أن هذا العدد يتعلق بالأطباء في القطاع الحكومي والجامعي، باستثناء جامعة الأزهر والعاملين في جهات أخرى والقطاع الخاص غير العامل في القطاع الحكومي.

حسام عبد الغفار أخبار توك شو المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة

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