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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

انطلق الفنان طارق لطفي والفنانة رنا رئيس في تصوير أول مشاهد فيلمهما السينمائي الجديد «الساعة 12»، وسط تكتم على التفاصيل الكاملة للقصة، في عمل سينمائي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

بدأت المنتجة آلاء لاشين تصوير أحدث أعمالها السينمائية «الساعة 12»، الذي يأتي كواحد من أضخم أفلام الرعب المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، في تجربة تعتمد على أجواء الرعب والإثارة والتشويق.

أبطال فيلم الساعة 12

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان وإسلام خالد ومصطفي البنا وريم رأفت ومصطفي عماد وأحمد أبو زيد، والعمل من إخراج محمد بكير وتأليف هيثم زيدان وإنتاج الاء لاشين.

«الساعة 12» 

ويأتي انطلاق تصوير الفيلم بعد حالة الجدل التي أثارها ظهور أتوبيس يحمل اسم «الساعة 12» في شوارع القاهرة، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة الأتوبيس وعلاقته بالعمل، قبل أن تتضح صلته بالحملة الدعائية للفيلم.

آلاء لاشين توجه رسالة شكر لوزارة الداخلية 

وكانت وجهت المنتجة آلاء لاشين بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعاون المهني في فحص كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة بفيلم  أتوبيس الساعة 12 الذي أثير حوله جدل واسع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت آلاء لاشين أن الجهات المختصة قامت بمراجعة جميع المستندات والتصاريح الخاصة بالأتوبيس، وتبين سلامة الموقف القانوني للشركة، وأن كافة التراخيص والتصاريح اللازمة كانت مستوفاة بالكامل، كما أن الشركة تعمل بشكل قانوني وتحمل التراخيص المطلوبة في نطاق محافظة الجيزة.

وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن سير الأتوبيس في شوارع القاهرة غير صحيح، حيث أثبتت المراجعات أن المقاطع المتداولة والمنسوبة إلى القاهرة لا تمت للشركة بصلة، وأن عدداً من المواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تداولها بصورة غير دقيقة، ما تسبب في انتشار معلومات غير صحيحة حول الواقعة.

وأضافت أن الفحص الفني الذي أجرته الجهات المختصة للأتوبيس أثبت سلامته بالكامل وعدم وجود أي مخالفات تتعلق بسلامة المركبة أو تشغيلها، وأن الأمر اقتصر على ملاحظة إدارية تتعلق بتغيير اللون الخارجي للأتوبيس ووضع عبارة دعائية عليه، وتم التعامل مع هذه الملاحظة وفق الإجراءات القانونية المتبعة وسداد الغرامة المقررة.

كما شددت على أن ما تردد بشأن اتخاذ إجراءات ضد الشركة أو التحفظ على الأتوبيس بالمعنى المتداول غير دقيق، موضحة أن الأتوبيس خضع للفحص والمراجعة من الجهات المختصة، وانتهت الإجراءات في وقت سريع بعد التأكد من سلامة الموقف القانوني والفني، دون وجود ما يعيق استكمال نشاط الشركة بشكل طبيعي.

وقالت آلاء لاشين إن التعاون الذي أبدته وزارة الداخلية يعكس حرص مؤسسات الدولة على تطبيق القانون وتحري الدقة في التعامل مع الوقائع المتداولة، مؤكدة احترامها الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لعملها وحرصها الدائم على الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية.

واختتمت لاشين تصريحها بتوجيه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية على مهنيتهم وسرعة تعاملهم مع الموقف وإظهار الحقائق للرأي العام.

أبطال فيلم الساعة 12 آلاء لاشين فيلم الساعة 12 وزارة الداخلية

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طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

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