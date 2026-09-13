توجه لاسعاف المصابين فوجد صدمة بانتظاره.. ابنه وابن أخته بين الضحايا

في لحظة تحولت مهمة المسعف لإنقاذ المصابين إلى واحدة من أصعب اللحظات في حياته، فقد وصل سائق إسعاف إلى موقع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لأداء عمله والمشاركة في التعامل مع مصابي حادث تصادم.

ولم يكن يعلم أن الحادث يحمل له صدمة شخصية قاسية.

وفور البدء في مهمته بموقع التصادم، اكتشف أن اثنين من ضحايا الحادث ليسا مجرد مصابين، وإنما نجله ونجل شقيقته، لتتحول لحظات العمل والإنقاذ إلى مشهد إنساني مؤلم يصعب على أي أب تحمله.

وقد شيّع أهالي قرية قرفشندة جثماني الشابين وسط حالة من الحزن بين أسرتيهما وأهالي القرية.

كان شابان قد لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، بينها سيارة نقل محملة وسيارتان ملاكي، على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا، ما أدى إلى انقلاب السيارة النقل.

وتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل محملة بسيارتين ملاكي، ما أسفر عن انقلاب السيارة النقل.

وأسفر الحادث عن مصرع الشابين «محمد ح. ج» و«محمد ن»، وهما من أبناء قرية قرفشندة التابعة لمدينة طوخ، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما تعمل الأجهزة المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.