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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب وحزن ووعد بالعودة.. ماذا قال مدرب ولاعبو طرابزون بعد الهزيمة؟

طرابزون
طرابزون
مجدي سلامة

سيطرت مشاعر الحزن والغضب على تصريحات مدرب ولاعبي طرابزون سبور، عقب الخسارة المفاجئة أمام مضيفه قونيا سبور بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وتحدث المدرب المؤقت حسين تشيمشير عن الصعوبات التي واجهها فريقه، فيما أعرب المدافع تشيبوكي نوايو عن غضبه الشديد، ووعد سيدني لوبيز كابرال الجماهير بالعودة بصورة أقوى. 

 تشيمشير: لم نتوقع هذه الخسارة

قال تشيمشير إن فريقه تأثر بالهدف الذي استقبله في بداية المباراة، ولم يتمكن من تحويل استحواذه على الكرة إلى خطورة حقيقية أمام المرمى.

وأضاف: رغم استحواذنا على الكرة بصورة أكبر في الشوطين، لم نكن مؤثرين بالمستوى المطلوب، خصوصا في الثلث الهجومي. واجهنا مشكلات في دخول منطقة الجزاء وفي تمركزنا داخل الملعب.

وتابع: في النهاية خسرنا، وكانت هزيمة لم نتوقعها إطلاقا. نحن فريق جيد ونعرف كيف ننهض من جديد. سنواصل طريقنا بالعمل والتطور، ولم يحدث أي تغيير في أهدافنا.

وعن المواجهة المقبلة أمام غلطة سراي، قال تشيمشير: إنها واحدة من المباريات المهمة. سنترك مباراة قونيا خلفنا ونستعد لمواجهة جالطة سراي بأفضل تشكيلة وفي أفضل حالة ممكنة.

 نوايو: غاضب وحزين للغاية

من جانبه، وجّه تشيبوكي نوايو الشكر إلى جماهير طرابزون التي سافرت إلى قونيا لمساندة الفريق، قبل أن يعبر عن إحباطه من النتيجة. 

وقال اللاعب النيجيري: كرة القدم لعبة تعتمد على استغلال الفرص. أحيانا لا تستفيد من الفرص التي تحصل عليها، بينما يستغل منافسك فرصه.

وأضاف: أنا غاضب وحزين للغاية في هذه اللحظة. كانت هزيمة محبطة جدا بالنسبة إلينا جميعا.

كابرال: بدأنا متأخرين وسنعود أقوى

بدوره، اعترف سيدني لوبيز كابرال بأن طرابزون لم يبدأ المباراة بالتركيز المطلوب، وأن الهدف المبكر صعّب مهمة الفريق.

وقال كابرال: ربما بدأنا المباراة متأخرين بعض الشيء، وربما افتقدنا التركيز في الدقائق الأولى. لم يكن ينبغي لنا أن نبدأ بهذه الطريقة».

وأضاف: أنا واثق أن مبارياتنا المقبلة ستكون أفضل بكثير. سنعود بصورة أقوى، وسنصبح فريقا أفضل.

 بالوت: صلاح امتلك فرصة طرابزون الوحيدة

في المقابل، أشاد مدرب قونيا سبور إلهان بالوت بقتال لاعبيه، مؤكدا أن فريقه كان يستطيع زيادة الفارق خلال الشوط الأول.

وقال بالوت: جاء الهدف مبكرا وكان هدفا جميلا. صنعنا بعده فرصا كان يمكننا من خلالها زيادة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف: أعتقد أن طرابزون امتلك فرصة واحدة عن طريق صلاح، لكنه سدد الكرة فوق المرمى. بخلاف ذلك، كان الشوط الأول أكثر شراسة من جانبنا».

وأكد مدرب قونيا أن لاعبيه قاتلوا حتى النهاية وأظهروا شخصيتهم، كما شكر الجماهير على استمرار دعمها للفريق رغم البداية السيئة للموسم.

وتابع: لا نستطيع معرفة النتائج مسبقا، لكن علينا أن نقدم هذا القدر من القتال في كل مباراة. يجب أن نخرج من هذا الوضع الصعب في أسرع وقت ممكن».

 وكان كونيا سبور قد حسم المباراة بهدف مبكر سجله رايموند توث في الدقيقة الثانية، ليحقق أول انتصار وأول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما تجمد رصيد طرابزون عند 7 نقاط.

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