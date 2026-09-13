قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل زيارة الأضرحة وقبور الصالحين بنية التبرك بأصحابها شرك بالله؟.. الإفتاء تجيب
سلاح فتاك .. إيران تطلب نوعا جديدا من الطائرات الروسية| تفاصيل
تنقل معدات للقوات الأوكرانية .. روسيا تستهدف سفينة شحن في ميناء أوديسا
السعودية.. إطلاق صافرات الإنذار في خميس مشيط وأبها والطائف وشرورة
مكاسب واسعة للقاهرة.. عماد الدين حسين: زخم كبير ورهان على دور مصر في تجمع بريكس
4 جرائم قتل و4 وقائع اختطاف.. محامي ضحايا حادث النرجس يكشف تطورات القضية
طقس الاثنين في مصر.. الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
ترحيب فلسطيني.. بريكس يرفض التهجير القسري لأهالي غزة ويدعم حل الدولتين
هجوم بمسيّرة روسية يستهدف قطارًا قرب بولندا.. إجلاء بوريس جونسون ومسؤول ألماني
اليمن.. قصف واشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة.. تفاصيل
بسبب تايوان.. قمة ترامب وشي مهددة بالإلغاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المعاهد الأزهرية في فلسطين تفتتح العام الدراسي الجديد 2026-2027

المعاهد الأزهرية في فلسطين
المعاهد الأزهرية في فلسطين
أحمد سعيد

افتتحت الإدارة العامة لـ المعاهد الأزهرية في فلسطين، صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2026-2027م لطلبتها في المرحلتين الإعدادية والثانوية في معهد غزة الأزهر.

المعاهد الأزهرية في فلسطين تفتتح العام الدراسي الجديد

واُستهل اليوم الدراسي بطابور الصباح وبتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها عمر مزيد، تلاها السلامين الوطنيين الفلسطيني والمصري. 

وفي كلمة له، هنأ مدير معهد الأزهر بغزة، محمد الزق، الكادرين الإداري والتدريسي بمناسبة انطلاق العام الجديد، مرحباً بالطلبة الجدد ومستعرضاً محطات تاريخية من تأسيس المعاهد ودورها التعليمي.

من جانبه، ألقى الدكتور علي رشيد النجار كلمة رحب فيها بالطلبة الجدد وأولياء أمورهم، معرباً عن تهانيه للهيئتين الإدارية و التعليمية، وشكر دائرة الخدمات المساندة لجهودها الاستثنائية في تجهيز الفصول والساحات لاستقبال الطلاب.

وأشاد د. النجار بالنتائج المشرفة التي حققها طلبة المعاهد الأزهرية في فلسطين في العام الدراسي الماضي (2025/2026)م، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 97.71%. 

وحثّ الطلبة على مواصلة الجد والاجتهاد، مؤكداً جاهزية المعلمين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومستعرضاً التعليمات الإرشادية لتعزيز الانضباط والحفاظ على مسيرة التفوق.

وأكد على الرسالة السامية للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل والتسامح ونبذ التشدد، موضحاً أن المعاهد الأزهرية في فلسطين تتبع مشيخة الأزهر الشريف بمصر وتجمع بين العلوم الشرعية والثقافية والعلمية.

وفي ختام كلمته، تقدم معاليه بالشكر والتقدير للرئيس محمود عباس لرعايته الدائمة للمعاهد، والدكتور محمود الهباش "راعي المعاهد الأزهرية" قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، لدعمه المستمر. 

كما وجه التحيّة والتقدير لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وللشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، ولفضيلة الشيخ د. أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإلى الشيخ حميد حامد أبوعريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ولفضيلة الشيخ علي خليل على تواصله وتعاونه وتقديم كل ما بشأنه الارتقاء بالمعاهد الأزهرية ولكافة قيادات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك إلى الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

ووجه رسالة شكر لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وللإخوة الأفاضل طاقم السفارة الدكتور موسى الهباش والأخ محمد جودة وللأخ ناجي الناجي ولكافة العاملين في السفارة، لما قدموه من تعاون ودعم للمعاهد الأزهرية.

وعقب انتظام الطلبة في صفوفهم، أجرى د. النجار جولة تفقدية داخل الغرف الدراسية للاطلاع على أوضاع الطلبة داخل الفصول، مشيراً إلى أن إدارة المعاهد تبذل قصارى جهدها لتوفير المقاعد الدراسية لجميع الطلبة.

المعاهد الأزهرية في فلسطين المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية في فلسطين تفتتح العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

القطار السريع

النقل توضح زمن رحلات القطار الكهربائي السريع بين المحافظات

ياسمين عز

ياسمين عز عن أول أيام الدراسة: «الشوارع ريحتها بيف رومي وشيدر ولانشون»

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد