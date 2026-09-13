المعاهد الأزهرية في فلسطين تفتتح العام الدراسي الجديد 2026-2027

افتتحت الإدارة العامة لـ المعاهد الأزهرية في فلسطين، صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2026-2027م لطلبتها في المرحلتين الإعدادية والثانوية في معهد غزة الأزهر.

المعاهد الأزهرية في فلسطين تفتتح العام الدراسي الجديد

واُستهل اليوم الدراسي بطابور الصباح وبتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها عمر مزيد، تلاها السلامين الوطنيين الفلسطيني والمصري.

وفي كلمة له، هنأ مدير معهد الأزهر بغزة، محمد الزق، الكادرين الإداري والتدريسي بمناسبة انطلاق العام الجديد، مرحباً بالطلبة الجدد ومستعرضاً محطات تاريخية من تأسيس المعاهد ودورها التعليمي.

من جانبه، ألقى الدكتور علي رشيد النجار كلمة رحب فيها بالطلبة الجدد وأولياء أمورهم، معرباً عن تهانيه للهيئتين الإدارية و التعليمية، وشكر دائرة الخدمات المساندة لجهودها الاستثنائية في تجهيز الفصول والساحات لاستقبال الطلاب.

وأشاد د. النجار بالنتائج المشرفة التي حققها طلبة المعاهد الأزهرية في فلسطين في العام الدراسي الماضي (2025/2026)م، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 97.71%.

وحثّ الطلبة على مواصلة الجد والاجتهاد، مؤكداً جاهزية المعلمين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومستعرضاً التعليمات الإرشادية لتعزيز الانضباط والحفاظ على مسيرة التفوق.

وأكد على الرسالة السامية للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المعتدل والتسامح ونبذ التشدد، موضحاً أن المعاهد الأزهرية في فلسطين تتبع مشيخة الأزهر الشريف بمصر وتجمع بين العلوم الشرعية والثقافية والعلمية.

وفي ختام كلمته، تقدم معاليه بالشكر والتقدير للرئيس محمود عباس لرعايته الدائمة للمعاهد، والدكتور محمود الهباش "راعي المعاهد الأزهرية" قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، لدعمه المستمر.

كما وجه التحيّة والتقدير لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وللشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، ولفضيلة الشيخ د. أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإلى الشيخ حميد حامد أبوعريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ولفضيلة الشيخ علي خليل على تواصله وتعاونه وتقديم كل ما بشأنه الارتقاء بالمعاهد الأزهرية ولكافة قيادات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك إلى الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

ووجه رسالة شكر لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وللإخوة الأفاضل طاقم السفارة الدكتور موسى الهباش والأخ محمد جودة وللأخ ناجي الناجي ولكافة العاملين في السفارة، لما قدموه من تعاون ودعم للمعاهد الأزهرية.

وعقب انتظام الطلبة في صفوفهم، أجرى د. النجار جولة تفقدية داخل الغرف الدراسية للاطلاع على أوضاع الطلبة داخل الفصول، مشيراً إلى أن إدارة المعاهد تبذل قصارى جهدها لتوفير المقاعد الدراسية لجميع الطلبة.