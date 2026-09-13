أول تعليق من حماس على إعلان نيودلهي

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بما تضمنه “إعلان نيودلهي 2026”، الصادر عن القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس ، من مواقف متقدمة وإيجابية تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد واضح على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

كما ثمنت الحركة في بيان لها ؛ بشكل خاص تأكيد الإعلان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة، ودعمه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ودعوته إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفضه الحازم لأي تهجير قسري للفلسطينيين، مؤقتاً أو دائماً، أو إحداث أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في قطاع غزة.

وقالت الحركة : نقدر تأكيد دول بريكس ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني، ورفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، واحترام حرمة المقدسات فيها، وتمسكها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانتها استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو تسييسها وعسكرة تقديمها، إلى جانب دعمها الثابت لوكالة الأونروا وولايتها الأممية.

وأضافت : نعرب عن تقديرنا لدول مجموعة بريكس على هذه المواقف المهمة في دعم حقوق شعبنا ورفض الاحتلال والتهجير.

ودعت الحركة في نهاية بيانها ؛ إلى ترجمتها إلى خطوات عملية تسهم في وقف انتهاكات الاحتلال وإنهائه، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.