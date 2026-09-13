شاهد| خناقة شوارع بين هيثم حسن ولاعب رينجرز في ربع نهائي كأس الدوري الاسكتلندي

اشتبك هيثم حسن نجم سيلتيك مع لاعب رينجرز في ربع نهائي كأس الدوري الاسكتلندي

وشارك الجناح المصري هيثم حسن فى خسارة فريقه سيلتيك أمام غريمه رينجرز بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس الرابطة الأسكتلندي، ليودع سيلتيك البطولة.

بدأ هيثم حسن اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، حيث دخل بدلًا من زميله سباستيان توناكتي، ليحصل على فرصة للمشاركة لمدة 45 دقيقة.

وفي الدقيقة 79، دخل هيثم حسن فى مناوشة مع أحد لاعبي رينجرز عقب تعرضه لعرقلة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه اللاعب المصري.

ولم يتمكن سيلتيك من العودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بخسارته بثلاثة أهداف دون رد، ويودع منافسات كأس الرابطة الأسكتلندية