شوبير يكشف تفاصيل رحيل بيزيرا عن الزمالك إلى شباب الأهلي الإماراتي.. 5 ملايين دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين نادي الزمالك والبرازيلي خوان بيزيرا، بشأن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وانتقاله إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الزمالك وبيزيرا توصلا إلى صيغة اتفاق، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصدر اليوم أو غدًا على أقصى تقدير بيان اعتذار لنادي الزمالك، باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح شوبير أن قيمة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي تبلغ 5 ملايين دولار، يتم سدادها للزمالك على 3 دفعات، بواقع 3 ملايين دولار تُدفع فورًا «كاش»، ومليون دولار في فبراير المقبل، ومليون دولار أخرى في أغسطس.

وأضاف أن هناك مليون دولار إضافية كحوافز مرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف وتحقيق البطولات، وذلك لمدة موسم واحد فقط.

وشدد شوبير على أن الزمالك لن يحصل على أي نسبة من إعادة بيع بيزيرا مستقبلًا، موضحًا: «الزمالك ملوش أي نسبة بيع خالص في بيع بيزيرا، نهائي لا من قريب ولا من بعيد»