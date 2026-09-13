مكاسب واسعة للقاهرة.. عماد الدين حسين: زخم كبير ورهان على دور مصر في تجمع بريكس

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة “الشروق”، إن مشاركة مصر في قمة «بريكس» تأتي في ظل زخم كبير ورهان على دورها، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وريادة إقليمية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن مصر انضمت إلى تجمع "بريكس" قبل نحو 4 سنوات، مشيرًا إلى أن مصر ستستفيد كثيرًا من عضويتها في التجمع، كما سيستفيد "بريكس" من الوجود المصري.

وأوضح أن من المهم مناقشة الظروف التي انضمت فيها مصر إلى "بريكس"، والتي كانت تتسم بمزيد من الهدوء والاستقرار في المنطقة، مقارنة بالظروف الراهنة، حيث أصبحت المنطقة بأكملها مرشحة لمزيد من التوتر والانفجار، في ظل استمرار الحروب، وإغلاق بعض الممرات البحرية، وأزمة الديون العالمية، إلى جانب تحديات أخرى متزايدة.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتنافس الأمريكي الصيني، تفرض ضرورة مناقشة هذه المتغيرات عند الحديث عن مزايا عضوية مصر في بريكس والتحديات المرتبطة بها.

وأكد أن مصر يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من هذه العضوية< إذا أحسنت استغلال الفرص المتاحة، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث بوضوح عن المزايا التي تتمتع بها مصر والجهود التي بذلتها على المستوى الاقتصادي، ومنها تطوير البنية التحتية وامتلاك موانئ مهمة، بما يعزز موقعها وقدرتها على الاستفادة من عضوية بريكس.

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