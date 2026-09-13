سلاح فتاك .. إيران تطلب نوعا جديدا من الطائرات الروسية| تفاصيل

طلبت السلطات الإيرانية من روسيا تزويد القوات الإيرانية بالجيل الجديد من طائرات "جيران" (Geran) المسيرة في ظل الحرب الإسرائيلية-الأمريكية مع إيران.

وحسب صحيفة “ فاينانشال تايمز ”ذكر مسئولون أمنيون غربيون ومصدر مقرب من الكرملين أن إيران تقدمت بهذا الطلب عقب إدخال تحسينات جوهرية على عائلة طائرات "جيران" الروسية المسيرة.

وحسب الصحيفة ؛ فإن طرازي "جيران-4" و"جيران-5" -اللذين يعملان بمحركات نفاثة ويأتيان خلفاً للطرازات السابقة التي كانت تعمل بمحركات مروحية قد دخلا مؤخراً ساحة الحرب الروسية-الأوكرانية، ويشكلان تهديداً أكبر بكثير مقارنة بالأجيال السابقة؛ نظراً لقدرتهما على الإفلات من أنظمة الدفاع بسهولة أكبر.

واستندت روسيا في تصميم طائرات "جيران" الأصلية إلى طائرات "شاهد" المسيرة إيرانية الصنع، والتي بدأت موسكو في إنتاجها عام 2023.

ويحمل الجيل الأول من طائرات "جيران" رأساً حربياً يزن 20 كيلوجراماً وتبلغ سرعته القصوى 185 كم/ساعة، في حين يحمل الطراز الجديد "غيران-5" رأساً حربياً يزن 90 كيلوغراماً بسرعة قصوى تصل إلى 600 كم/ساعة.

وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، يبدو السلاح أشبه بصاروخ جوال (كروز) منه بطائرة "شاهد" المسيرة التقليدية.

وفي المقابل، تُعد طائرة “جيران-4” أقل ثورية من حيث التصميم، لكنها تتمتع بخصائص ديناميكية هوائية أفضل مقارنة بسابقتها؛ كما أن كلا الطرازين يتمتعان بمدى أطول مقارنة بالأجيال السابقة.