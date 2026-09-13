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4 جرائم قتل و4 وقائع اختطاف.. محامي ضحايا حادث النرجس يكشف تطورات القضية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 جرائم قتل و4 وقائع اختطاف.. محامي ضحايا حادث النرجس يكشف تطورات القضية

ضحايا حادث النرجس
ضحايا حادث النرجس
محمود محسن

أكد المستشار شريف حلمي، محامي أسرة ضحايا حادث النرجس، أن قرار إيداع المتهم بشكل مؤقت بأحد المستشفيات النفسية خاصة أن المتهم تم ضبطه بالسلاح واعترف وكل الأدلة متوفرة ولكن اللجوء للطب الشرعي لتحديد مدى سلامة القوة العقلية للمتهم  هي مخرج دفاع المتهم الوحيد

وقال شريف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المتهم محبوسا في مصلحة الطب الشرعي للكشف عن قواه العقلية، والكشف عن أفعاله وسيوضع تقرير مصلحة الطب الشرعي وستعود القضية يوم 10 أكتوبر القادم.

 جرائم متعددة 

وتابع  محامي أسرة ضحايا حادث النرجس، أن التضارب واضح لمحاولة الإفلات من  جرائم متعددة  منها 4 جرائم قتل و4 جرائم إختطاف

المستشار شريف حلمي حادث النرجس المستشفيات النفسية المتهم مصلحة الطب الشرعي

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