تنقل معدات للقوات الأوكرانية .. روسيا تستهدف سفينة شحن في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى استمرار الضربات على البنية التحتية للسكك الحديدية في غرب أوكرانيا المستخدمة لنقل الشحنات العسكرية من أوروبا.

وبيّنت الدفاع الروسية أنه تم استهداف مركز لوجستي تابع لشركة "نوفا بوشتا" يُستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية في منطقة أوديسا.

كما أشارت الدفاع الروسية إلى استهداف محطتي الكهرباء الفرعيتين "نوفايا" و"أوساتوفو" اللتين تغذيان البنية التحتية للموانئ في أوديسا ونيكولايف.

وإستهدفت القوات الروسية مراكز لوجستية لتخزين شحنات مخصصة للقوات الأوكرانية في أوديسا.

وخُتم البيان الروسي: كما تم استهداف مراكز لوجستية لتخزين إمدادات القوات الأوكرانية وورشة لتصنيع الطائرات المسيرة ومستودع للأسلحة والذخيرة في أوديسا.