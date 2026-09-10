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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 448 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 448 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

ولاحقا ،  أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية صاروخا أوكرانيا من نوع "نبتون"، و3 قذائف لراجمات صواريخ طراز "HIMARS" (أمريكية الصنع)، و1185 مُسيّرة.

كما دمّر الجيش الروسي ورشات تجميع مُسيّرات بعيدة المدى، بالإضافة إلى تدمير مرافق بنية تحتية لمنشآت تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

 واستهدف الجيش الروسي بضربات مُحكمة الوحدات الأوكرانية المُحاصرة بالقرب من بلدات مالايا فولتشيا، و كوميساروفو، و بوزوفو في مقاطعة خاركوف.

وكذلك ، تمكّن الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف من تحييد جنود أوكران مُحاصرين في محيط بلدات نوفوألكسندروفكا، و بريكلوتني، و أولخوفاتكا وكذل إحباط محاولتين لفك الحصار من قبل مجموعات هجومية أوكرانية، في محيط بلدتي سليزنيفو، و دولجانكا بمقاطعة خاركوف.

 ودمّر أسطول البحر الأسود الروسي 6 قوارب مُسيّرة تابعة للقوات البحرية الأوكرانية.

فيما خسرت القوات الأوكرانية نحو 1395 جنديا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية

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