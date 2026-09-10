بحوزته مخدرات.. لص يسرق سيارة ويغير لوحاتها والأمن يضبطه| تفاصيل

أمرت النيابة العامة، بخبس المتهم بسرقة سيارة "أجرة" من أمام منزل ببورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس سرقة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة سيارته "الأجرة" من أمام منزله ببورسعيد.

تفاصيل الواقعة



بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة الزهور ببورسعيد من (سائق – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته الأجرة حال توقفها أسفل منزله.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية)، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، وتبين قيامه بنزع لوحاتها المعدنية وتغيير لونها.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإعتزامه بيع السيارة عقب طمس ملامحها، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.