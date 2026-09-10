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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يعود نادي الزمالك للتدريبات اليوم، الخميس، بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد  القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت، بطل جيبوتي، بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك نادي الزمالك أبو قير للأسمدة فريق الزمالك أخبار الزمالك

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