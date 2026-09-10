إسلام عادل: جراديشار ضحية مقارنة وسام أبو علي.. وجماهير الزمالك سر التتويج بالدوري

أكد إسلام عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن جراديشار لاعب جيد، لكنه تعرض لضغوط كبيرة بسبب المقارنة مع الفلسطيني وسام أبو علي، بعد التألق اللافت الذي قدمه الأخير مع الفريق.

وقال إسلام عادل في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «جراديشار لاعب جيد، ومشكلته الأساسية أنه تم وضعه في مقارنة مع وسام أبو علي، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب الفلسطيني».

وأضاف: «بعض الصفقات الجديدة في النادي الأهلي مثل علي محمود وأقطاي لا تمتلك القدرة على تحمل الضغوطات، ومنصف يقدم مستويات غير مقنعة حتى الآن، ولكن من المبكر إصدار حكم نهائي عليه».

وتابع نجم الأهلي السابق: «جماهير نادي الزمالك كانت السر وراء تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وكان لدعمها ومساندتها دور كبير في تحقيق اللقب».

وعن بيراميدز، قال إسلام عادل: «بيراميدز فريق كبير ويمتلك قائمة قوية، واختيار موكوينا جاء بناءً على معايير فنية، خاصة أن النادي كان يتابعه منذ فترة طويلة».

وأتم: «موكوينا جاء إلى مصر وهو يعرف لاعبي بيراميدز، وكان يتابع الفريق منذ فترة، ويجب توجيه التحية إلى إدارة النادي على اختيار الصفقات والتعاقدات الجديدة».