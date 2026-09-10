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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يعلق على تعادل الأهلي والمقاولون

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عير حسابه على فيسبوك: “للاسف الاهلي لم يكن موفق امام المقاولين العرب وتعادل ١/١ ،  الاهلي  لدية افضل فريق ، واكثر الفرق تكاملا ، والادارة  داخل الملعب •١٪؜ علي .١٪؜ ، وحسين عموتة خبرة كبيرة لكن في فجوة بينة وبين اللاعبين ، كذلك التشكيل الذي يبدء بع المباريات ليس افضل تشكيل ، معزور لانة لم يري هذا الضغط طول عمرة ، ولكن هذا قدرة واتمني ان يرحمنا قبل فوات الاوان”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، حيث تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 39 عن طريق إسلام جابر، بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم.

ونجح الأهلي في العودة إلى المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 57، سددها أحمد سيد زيزو بنجاح، ليمنح فريقه هدف التعادل.

فرج عامر الأهلي المقاولون

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