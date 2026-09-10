في ذكرى مولد محمود الشحات أنور.. أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا.. وأسلم على يديه 16 شخصًا بسبب صوته

يحل علينا اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر مولد الشيخ محمود الشحات انور، الذي تميز بجمال وعذوبة صوته إذ يعد القارئ الأشهر في العصر الحديث، ولقب بدولة التلاوة الحديثة، حيث أشهر عددا من الأجانب إسلامهم على يديه بعد حضورهم عددا من حفلاته في الخارج وتأثرهم بآيات كتاب الله.. إنه الشيخ محمود الشحات أنور.

من هو محمود الشحات انور؟

ولد القارئ الشهير الشيخ محمود الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشر من عمره، وحصل علي المركز الأول في المسابقة الدولية في جمهورية مصر العربية.

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وعدت مشاهدات فيديوهاته علي قناته في اليوتيوب بملايين المشاهدات.

يقول الشيخ محمود الشحات في تصريحات خاصة، إنه أسلم علي يديه بسبب صوته أشخاص من مختلف الدول والديانات.

وأضاف أن 3 أشخاص أسلموا على يديه في جنوب أفريقيا و3 في بريطانيا وواحد في أمريكا، و10 أوكرانيين ، وغيرهم الكثيرين في شتى بلاد العالم

وأشار إلى أن والده هو من اكتشف موهبته فى الصغر، وأوضح: " كنت فى سن صغير جالس فى غرفتي أتلو القرآن وسمعني والدى وقال لى صوتك جميل .. ومن هنا بدأت حياتى" .

وذكر أن والده قام بتقديمه فى أكثر من مسابقة وأول مسابقة كانت مسابقة ليلة القدر فى عام 97 وكان فى سن الـ 13 سنة .

وأشار إلى أنه حصل على الدرجة الأولى فى هذه المسابقة و تم ترشيحه للقراءة أمام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكشف أن الفضل الأول فى حفظ القرآن ووصوله لهذه المرحلة هو والده رحمة الله عليه.