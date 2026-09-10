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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصيف يرفض الرحيل».. الأرصاد تحذر من أجواء حارة وشبورة كثيفة على الطرق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستمر الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فصل الصيف رسميًا، وسط تحذيرات من ظواهر جوية تستدعي توخي الحذر، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح وعلى الطرق السريعة والزراعية.

طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء

وكشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عن استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وتزداد حدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، بينما تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء.

وتأتي هذه الأجواء رغم اقتراب نهاية فصل الصيف، والمقرر أن ينتهي فلكيًا يوم 22 سبتمبر الجاري، ليبدأ فصل الخريف رسميًا بعد ذلك.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 25 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 31 درجة مئوية، في حين تصل الصغرى إلى 24 درجة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا، وذلك بداية من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتظهر الشبورة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد توجه نصائح لقائدي السيارات

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة ظهور الشبورة المائية، مع أهمية تشغيل الكشافات الأمامية للسيارات، والقيادة بسرعات مناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، حفاظًا على سلامة قائدي المركبات والركاب والمارة.

كما دعت الهيئة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتشهد البلاد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

وتتراوح نسب الرطوبة العظمى ليلًا بين 85% و95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 50% و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع انخفاض نسب الرطوبة كلما اتجهنا إلى مناطق شمال وجنوب الصعيد.

وتؤكد التوقعات استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الفترة الحالية، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال الساعات الصباحية على بعض الطرق. 


 

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