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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

جانب من الحادث
جانب من الحادث
حسام الفقي

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اشارت فيه الي وقوع حادث  تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة سائق قطار ومساعده وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة .

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك باقي العربات والدفع بفرق الطوارئ والأوناش الي موقع الحادث لرفع آثار الواقعة وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة/السد العالي والعكس.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة الركاب عن التأخيرات التي تطرأ على حركة بعض القطارات نتيجة انشغال الخطين، وتؤكد بذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقاً لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

الهيئة القومية لسكك حديد قطاري بضائع محطة البليدة

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