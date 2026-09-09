بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عند استقباله اليوم لنادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية الذي ظهر بالجلابية في جولة محافظ القليوبية ، داعبه وهو مبتسما قائلا : مجتش بالجلابية ليه!. فرد عليه المدير ضاحكا : علشان جاي أقابل سيادتك يافندم.. فرد الوزير قاله: انت تشرفني وتشرف الوزارة وتشرف أي مكان بأي لبس حتى لو جلابية

إحراج من محافظ القليوبية

وكان قد أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة مفاجئة علي عدد من المدارس لمتابعة جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026 - 2027



وبدأ محافظ القليوبية، جولته يتفقد مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، واستقبله مدير المدرسة مرتديا "الجلابية" فأحرجه المحافظ بسؤال : هو ده الزي الرسمي ؟ فرد المدير : كنت شغال في المدرسة يا فندم ، وعقب انتهاء الجولة قرر المحافظ استبعاد مدير المدرسة بزعم عدم الاستعداد الجيد، و هو المشهد الذي أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي

تكريم من وزير التعليم

من جانبه .. كرم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية،تقديرًا لما قدمه من جهود متميزة وعطاء صادق في أداء رسالته التربوية، وما جسده من نموذج مشرف للانتماء وتحمل المسؤولية.

وفي رسالة واضحة، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة، من خلال هذا التكريم، تكرّم قيمة أصيلة تتمثل في حب الوطن والانتماء إليه، وترجمة هذا الحب إلى عمل وعطاء وتحمل للمسؤولية، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لنموذج مشرف من العطاء والانتماء وتحمل المسؤولية، وتجسيدًا لما يقدمه مديرو ومعلمو مدارس مصر من جهود مخلصة في سبيل خدمة أبنائنا الطلاب وبناء مستقبل الوطن.

وأضاف الوزير أن كل مصري، كبيرًا كان أو صغيرًا، لديه معلّم أو معلّمة كان له أثر في مرحلة من مراحل حياته؛ معلّم أو معلّمة زرع فيه قناعة، أو فتح أمامه طريقًا، أو منحه أملًا، مؤكدًا أن رسالة المعلم لا تقتصر على تقديم المعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب وغرس القيم والمبادئ وتعزيز الانتماء للوطن.

وتابع الوزير مشددا على أن "معلمي ومديري مدارس مصر خط أحمر"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتوانى عن ترسيخ قيمة احترام المعلم وتقدير دوره والحفاظ على كرامته، مشددًا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم، واحترام للإنسان، واحترام لمستقبل مصر.

وفي هذا الإطار، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يبذلون جهودًا غير مسبوقة، ويؤدون دورًا محوريًا في تربية وتعليم النشء وبناء الإنسان، مؤكدًا تقدير الحكومة لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل.

ووجّه الوزير خالص الشكر والتقدير لهما وإلى جميع المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس، لما يبذلونه من جهود متواصلة واستعدادات جادة لانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية.