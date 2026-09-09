قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتكاسة جديدة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عملية الظهر |خاص
عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة
حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية
متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب
رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي في رحلته إلى أوسلو
شوط أول إيجابي بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
«عموتة»: النتيجة مسئولية الجميع.. وإمام عاشور يحتاج للتدّرج لاستعادة لياقته
تفعيل اتفاق مكة.. اجتماع في الرياض بين عسكريين من السعودية وباكستان وتركيا للرد على الحوثيين
هتافات المسلمين ورقص إلهان عمر.. أشهر ستة أكاذيب لترامب حول أحداث 11 سبتمبر
رد فعل مُفاجئ من «عموتة» بعد التعادل أمام المقاولون: أخطأنا والكل أخطأ
خبير بيئي: عوامل بيئية وراء عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار برامج العمرة والأوراق المطلوبة

حج
حج
محمد غالي

تتصدر أسعار العمرة 2026 2027 في مصر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع طرح شركات السياحة برامج الموسم الجديد للراغبين في أداء مناسك العمرة. 

وتشهد البرامج تنوعا في مستويات الإقامة والخدمات لتناسب مختلف الميزانيات حيث تتراوح بين البرامج الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.

وتختلف أسعار العمرة من برنامج إلى آخر وفقا لعدد أيام الرحلة ومستوى الفندق وموقعه والخدمات المقدمة للمعتمر بالإضافة إلى تكلفة تذاكر الطيران التي تتغير بحسب شركة الطيران وموعد السفر ودرجة الحجز.

حج

أسعار برامج العمرة 2026 

وتقدم شركات السياحة خلال الموسم الجديد مجموعة متنوعة من البرامج التي تختلف في مستوى الإقامة والخدمات المقدمة.

وتعد البرامج الاقتصادية من أكثر الخيارات التي يقبل عليها المواطنون الراغبون في أداء المناسك بتكلفة أقل حيث تتضمن الإقامة في فنادق مناسبة مع توفير وسائل نقل جماعية خلال الرحلة.

وتوفر البرامج المتوسطة مستوى أعلى من الخدمات مقارنة بالبرامج الاقتصادية وتشمل الإقامة في فنادق 4 نجوم إلى جانب خدمات نقل وطيران توفر قدرا أكبر من الراحة للمعتمرين.

أما البرامج الفاخرة VIP فتستهدف الراغبين في الحصول على مستويات أعلى من الإقامة والخدمات وتشمل عادة الإقامة في فنادق 5 نجوم مع خدمات نقل خاصة ومزايا إضافية طوال فترة الرحلة.

أسعار العمرة 2026 حسب مدة الإقامة

تختلف تكلفة برامج العمرة وفقا لمدة الرحلة حيث تبدأ بعض البرامج من نحو 20 ألف جنيه وتزداد التكلفة كلما ارتفعت مدة الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة.

وتتراوح أسعار برامج العمرة لمدة 5 أيام بين 20 ألفا و26 ألف جنيه.

وتتراوح تكلفة برامج العمرة لمدة 7 أيام بين 30 ألفا و40 ألف جنيه.

أما برامج الإقامة لمدة 10 أيام فتتراوح أسعارها بين 44 ألفا و65 ألف جنيه وفقا لمستوى الفندق والخدمات التي يشملها البرنامج.

حج

أسعار العمرة حسب مستوى الفنادق

ويرتبط سعر برنامج العمرة أيضا بمستوى الفندق وموقعه والخدمات المتاحة للمعتمر.

وتبدأ أسعار بعض البرامج الاقتصادية التي تشمل تذاكر الطيران من نحو 32 ألف جنيه.

بينما تبدأ برامج الإقامة في فنادق 4 نجوم من نحو 40 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار البرامج التي تشمل الإقامة في فنادق 5 نجوم من نحو 50 ألف جنيه.

وتظل هذه الأسعار قابلة للاختلاف وفقا لمدة الرحلة وموقع الفندق ونوع الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة وتوقيت السفر.

هل أسعار العمرة تشمل تذاكر الطيران

تختلف طريقة احتساب تذاكر الطيران من برنامج إلى آخر ولذلك يجب على المعتمر التأكد من تفاصيل العرض قبل الحجز ومعرفة ما إذا كانت قيمة تذكرة الطيران مدرجة ضمن السعر المعلن أم لا.

وتتولى شركات الطيران تحديد أسعار التذاكر وفقا لمواعيد السفر وشركة الطيران ودرجة الحجز ولذلك قد تختلف التكلفة النهائية للرحلة من برنامج إلى آخر.

الأوراق المطلوبة لأداء العمرة

ويحتاج الراغب في السفر لأداء مناسك العمرة إلى تجهيز المستندات المطلوبة قبل إتمام إجراءات الرحلة.

وتشمل الأوراق المطلوبة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وصورتين شخصيتين حديثتين بالإضافة إلى شهادة تطعيم معتمدة.

وقد يحتاج بعض المسافرين إلى تقديم تصريح سفر وفقا للسن والحالة الوظيفية والقواعد المنظمة للسفر.

ويفضل التأكد من جميع المستندات المطلوبة قبل موعد الرحلة لتجنب أي تأخير في إجراءات السفر أو الحجز.

نصائح مهمة قبل حجز العمرة 2026

ويجب على المواطن قبل حجز برنامج العمرة مراجعة جميع تفاصيل البرنامج والتأكد من مستوى الفندق وموقعه ومدة الإقامة والخدمات التي يتضمنها السعر.

كما يجب الاستفسار عن تذاكر الطيران وما إذا كانت مشمولة في التكلفة المعلنة أو يتم احتسابها بصورة منفصلة مع معرفة أي رسوم أو خدمات إضافية قد تضاف إلى السعر النهائي.

ومن الأفضل مقارنة أكثر من برنامج سياحي قبل الحجز للتعرف على الفروق بين مستويات الإقامة والخدمات والأسعار واختيار البرنامج الذي يتناسب مع الميزانية والاحتياجات.

حج

وتظل أسعار العمرة 2026 2027 مرتبطة بعدة عوامل يمكن أن تؤثر في التكلفة النهائية ومنها أسعار الفنادق وتذاكر الطيران وسعر الصرف ومدة الإقامة ومستوى الخدمات وتوقيت السفر.

لذلك يفضل الاعتماد على السعر النهائي المعلن من شركة السياحة عند إتمام الحجز مع مراجعة بنود البرنامج والتأكد من الخدمات المشمولة قبل سداد قيمة الرحلة.

حج الحج موسم الحج حج القرعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الطيران

معرض العلمين 2026 .. تعاون بين الأكاديمية المصرية للطيران ونظيرتها السعودية لتطوير منظومة التدريب|صور

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

معرض العلمين 2026 .. الأكاديمية المصرية للطيران توقع عقد توريد 10 طائرات تدريب جديدة

ميناء القاهرة الجوي

معرض العلمين 2026.. مطار القاهرة يرسخ حضوره الدولي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون

بالصور

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية.. سيارات ذاتية القيادة تتحدى حدود الذكاء الاصطناعي

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد