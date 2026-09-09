أسعار برامج العمرة والأوراق المطلوبة

تتصدر أسعار العمرة 2026 2027 في مصر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع طرح شركات السياحة برامج الموسم الجديد للراغبين في أداء مناسك العمرة.

وتشهد البرامج تنوعا في مستويات الإقامة والخدمات لتناسب مختلف الميزانيات حيث تتراوح بين البرامج الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.

وتختلف أسعار العمرة من برنامج إلى آخر وفقا لعدد أيام الرحلة ومستوى الفندق وموقعه والخدمات المقدمة للمعتمر بالإضافة إلى تكلفة تذاكر الطيران التي تتغير بحسب شركة الطيران وموعد السفر ودرجة الحجز.

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أسعار برامج العمرة 2026

وتقدم شركات السياحة خلال الموسم الجديد مجموعة متنوعة من البرامج التي تختلف في مستوى الإقامة والخدمات المقدمة.

وتعد البرامج الاقتصادية من أكثر الخيارات التي يقبل عليها المواطنون الراغبون في أداء المناسك بتكلفة أقل حيث تتضمن الإقامة في فنادق مناسبة مع توفير وسائل نقل جماعية خلال الرحلة.

وتوفر البرامج المتوسطة مستوى أعلى من الخدمات مقارنة بالبرامج الاقتصادية وتشمل الإقامة في فنادق 4 نجوم إلى جانب خدمات نقل وطيران توفر قدرا أكبر من الراحة للمعتمرين.

أما البرامج الفاخرة VIP فتستهدف الراغبين في الحصول على مستويات أعلى من الإقامة والخدمات وتشمل عادة الإقامة في فنادق 5 نجوم مع خدمات نقل خاصة ومزايا إضافية طوال فترة الرحلة.

أسعار العمرة 2026 حسب مدة الإقامة

تختلف تكلفة برامج العمرة وفقا لمدة الرحلة حيث تبدأ بعض البرامج من نحو 20 ألف جنيه وتزداد التكلفة كلما ارتفعت مدة الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة.

وتتراوح أسعار برامج العمرة لمدة 5 أيام بين 20 ألفا و26 ألف جنيه.

وتتراوح تكلفة برامج العمرة لمدة 7 أيام بين 30 ألفا و40 ألف جنيه.

أما برامج الإقامة لمدة 10 أيام فتتراوح أسعارها بين 44 ألفا و65 ألف جنيه وفقا لمستوى الفندق والخدمات التي يشملها البرنامج.

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أسعار العمرة حسب مستوى الفنادق

ويرتبط سعر برنامج العمرة أيضا بمستوى الفندق وموقعه والخدمات المتاحة للمعتمر.

وتبدأ أسعار بعض البرامج الاقتصادية التي تشمل تذاكر الطيران من نحو 32 ألف جنيه.

بينما تبدأ برامج الإقامة في فنادق 4 نجوم من نحو 40 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار البرامج التي تشمل الإقامة في فنادق 5 نجوم من نحو 50 ألف جنيه.

وتظل هذه الأسعار قابلة للاختلاف وفقا لمدة الرحلة وموقع الفندق ونوع الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة وتوقيت السفر.

هل أسعار العمرة تشمل تذاكر الطيران

تختلف طريقة احتساب تذاكر الطيران من برنامج إلى آخر ولذلك يجب على المعتمر التأكد من تفاصيل العرض قبل الحجز ومعرفة ما إذا كانت قيمة تذكرة الطيران مدرجة ضمن السعر المعلن أم لا.

وتتولى شركات الطيران تحديد أسعار التذاكر وفقا لمواعيد السفر وشركة الطيران ودرجة الحجز ولذلك قد تختلف التكلفة النهائية للرحلة من برنامج إلى آخر.

الأوراق المطلوبة لأداء العمرة

ويحتاج الراغب في السفر لأداء مناسك العمرة إلى تجهيز المستندات المطلوبة قبل إتمام إجراءات الرحلة.

وتشمل الأوراق المطلوبة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر وصورتين شخصيتين حديثتين بالإضافة إلى شهادة تطعيم معتمدة.

وقد يحتاج بعض المسافرين إلى تقديم تصريح سفر وفقا للسن والحالة الوظيفية والقواعد المنظمة للسفر.

ويفضل التأكد من جميع المستندات المطلوبة قبل موعد الرحلة لتجنب أي تأخير في إجراءات السفر أو الحجز.

نصائح مهمة قبل حجز العمرة 2026

ويجب على المواطن قبل حجز برنامج العمرة مراجعة جميع تفاصيل البرنامج والتأكد من مستوى الفندق وموقعه ومدة الإقامة والخدمات التي يتضمنها السعر.

كما يجب الاستفسار عن تذاكر الطيران وما إذا كانت مشمولة في التكلفة المعلنة أو يتم احتسابها بصورة منفصلة مع معرفة أي رسوم أو خدمات إضافية قد تضاف إلى السعر النهائي.

ومن الأفضل مقارنة أكثر من برنامج سياحي قبل الحجز للتعرف على الفروق بين مستويات الإقامة والخدمات والأسعار واختيار البرنامج الذي يتناسب مع الميزانية والاحتياجات.

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وتظل أسعار العمرة 2026 2027 مرتبطة بعدة عوامل يمكن أن تؤثر في التكلفة النهائية ومنها أسعار الفنادق وتذاكر الطيران وسعر الصرف ومدة الإقامة ومستوى الخدمات وتوقيت السفر.

لذلك يفضل الاعتماد على السعر النهائي المعلن من شركة السياحة عند إتمام الحجز مع مراجعة بنود البرنامج والتأكد من الخدمات المشمولة قبل سداد قيمة الرحلة.