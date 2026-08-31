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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الإعلان عن نتائج حج القرعة 2027.. هذه عقوبة شركات السياحة المخالفة

الحج
الحج
معتز الخصوصي

أعلنت وزارة الداخلية الجدول الزمني المحدد لإجراء قرعة الحج 2027، والتي تستمر على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ من الاثنين 31 أغسطس وتختتم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا للتوزيع الجغرافي لمديريات الأمن.

جدول قرعة الحج 2027 في المحافظات

حددت وزارة الداخلية مواعيد إجراء القرعة العلنية لموسم حج 1448هـ وفقا لجدول زمني يشمل مختلف المحافظات، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 31 أغسطس 2026

تجرى قرعة الحج في مديريات أمن القاهرة والجيزة ودمياط والدقهلية والمنيا والشرقية وأسوان والسويس ومطروح والوادي الجديد.

الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

تشمل القرعة مديريات أمن الغربية وبني سويف والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط.

الأربعاء 2 سبتمبر 2026

تستكمل وزارة الداخلية إجراءات القرعة في مديريات أمن البحيرة والمنوفية والفيوم والإسماعيلية والبحر الأحمر وقنا وجنوب سيناء وشمال سيناء وسوهاج.

عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانوني

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

كود تعريفي لكل حاج

وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

وزارة الداخلية قرعة الحج 2027 مديريات أمن القاهرة والجيزة مديريات أمن الغربية وبني سويف مديريات أمن البحيرة والمنوفية والفيوم

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