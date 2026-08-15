40 تأشيرة.. نقابة المهندسين تجري قرعة الحج لعام 2027

شهدت النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، إجراء قرعة الحج لموسم 1448هـ – 2027م، بحضور المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، وعدد من أعضاء لجنة العلاقات العامة والرحلات، برئاسة المهندس حامد عبد العال، وذلك وسط أجواء اتسمت بالشفافية والنزاهة، وحرص على تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للقرعة.

وفي كلمته، ثمّن المهندس حامد عبد العال، رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات، دور الدولة المصرية في دعم نقابة المهندسين بتأشيرات الحج، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات أعضاء النقابة، وتوفير الفرصة أمامهم لأداء فريضة الحج.

وقال عبد العال إن 234 مهندسًا تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج من خلال النقابة هذا العام، في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، والثقة الكبيرة في البرامج التي تنظمها لتوفير أفضل سبل الرعاية والتيسير خلال رحلة الحج.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات عن أمله في استجابة مجلس الوزراء لمطلب النقابة بزيادة عدد تأشيرات الحج المخصصة لها، مؤكدًا أن زيادة أعداد التأشيرات من شأنها إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المهندسين لأداء فريضة الحج، بما يعزز قدرة النقابة على القيام بدورها الاجتماعي والخدمي تجاه أعضائها.

ووجه عبد العال الشكر إلى نقيب المهندسين على استجابته السريعة لمطلب اللجنة، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أعداد التأشيرات المخصصة للنقابة، مؤكدًا أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، خاصة الرحلات الدينية التي تحظى باهتمام كبير من أعضاء النقابة.

وأوضح أن عدد المتقدمين لقرعة الحج خلال العام الماضي بلغ 161 مهندسًا، للحصول على 40 تأشيرة، بينما ارتفع عدد المتقدمين هذا العام إلى 234 مهندسًا، بما يعكس تزايد الإقبال على رحلات الحج التي تنظمها النقابة، والثقة التي يوليها المهندسون للخدمات المقدمة من خلالها.

وأكد عبد العال أن دور لجنة العلاقات العامة والرحلات لا يقتصر على تنظيم القرعة وإجراءات السفر، وإنما يمتد إلى متابعة المهندسين في مختلف مراحل الرحلة، قائلًا إن اللجنة تحرص على متابعة المهندس منذ لحظة تقدمه للقرعة، مرورًا بمراحل الاستعداد والسفر وأداء مناسك الحج، وحتى العودة والوصول إلى أرض الوطن.

وأضاف أن اللجنة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المهندسين، والاستجابة لاستفساراتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال الرحلة، بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من الراحة والتيسير خلال أداء المناسك.

إجراء قرعة الحج لموسم 2027

وأوضح أن إجراء القرعة الخاصة بالنقابة لا يؤثر على إمكانية تقدم المهندسين في باقي القرعات التي تُجرى على مستوى الدولة، بما يتيح لهم فرصًا أخرى لأداء فريضة الحج، مشددًا على حرص اللجنة على تطبيق جميع القواعد والإجراءات المنظمة للقرعة بكل شفافية ونزاهة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وحرص رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات، خلال فعاليات القرعة، على الرد على استفسارات وتساؤلات المهندسين المتقدمين، وتوضيح كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بها.

من جانبه، أعرب المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، عن تمنياته بالتوفيق لجميع المهندسين المتقدمين للقرعة، موجهًا الشكر إلى لجنة العلاقات العامة والرحلات وهيئة مكتبها، لما يبذلونه من جهود متواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين، والعمل على التيسير عليهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وأكد الشافعي حرص النقابة على التعاقد مع شركات سياحة ذات سمعة طيبة وخبرة متميزة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمهندسين، وتوفير جميع سبل الراحة لهم خلال أداء مناسك الحج.

وكشف وكيل النقابة عن مخاطبة النقابة لرئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة عدد التأشيرات المخصصة لها، بما يتناسب مع أعداد أعضاء النقابة ويلبي تطلعات المهندسين، خاصة في ظل وصول عدد أعضاء النقابة حاليًا إلى نحو مليون مهندس، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين للقرعة.

من جانبه، ثمّن المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، الجهود التي تبذلها لجنة العلاقات العامة والرحلات، وما تقدمه من خدمات للمهندسين خلال رحلات الحج التي تنظمها النقابة، مؤكدًا أنه لمس بنفسه مستوى الخدمة والاهتمام بالمهندسين خلال مشاركته ضمن بعثة حج النقابة العامة العام الماضي.

ووجه حسن الشكر إلى لجنة العلاقات العامة والرحلات وهيئة مكتبها، لما تضعه من استراتيجيات مهمة لتنظيم رحلات الحج وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، معربًا عن أمله في استجابة مجلس الوزراء لطلب النقابة بزيادة عدد التأشيرات المخصصة لها، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المهندسين لأداء فريضة الحج.

من جانبه، أكد المهندس زياد محمد الحارث، وكيل لجنة العلاقات العامة والرحلات، أن اللجنة لا تألو جهدًا في سبيل توفير أفضل برامج الحج للمهندسين، والعمل على التيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة طوال فترة الرحلة وأداء المناسك.

وقال الحارث: «من لم يحالفه الحظ في قرعة اليوم، أتمنى أن يكون له نصيب في المرات المقبلة، وأن يكتب الله للجميع زيارة بيته الحرام وأداء فريضة الحج».

فيما أعربت المهندسة آلاء محمد قمر، مقرر لجنة العلاقات العامة والرحلات، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات القرعة، موجهة الشكر إلى نقيب المهندسين وهيئة المكتب على دعمهم المتواصل للجنة، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمهندسين.

وأعربت قمر عن أملها في استجابة مجلس الوزراء لمطلب النقابة بزيادة عدد التأشيرات المخصصة لها، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المهندسين الراغبين في أداء فريضة الحج.

وعقب انتهاء الكلمات، تم ترتيب أسماء المهندسين المتقدمين للقرعة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة، تمهيدًا لإجراء القرعة، وذلك في انتظار تحديد عدد تأشيرات الحج المخصصة للنقابة لموسم 1448هـ – 2027م.