قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تتهم قطر باحتجاز 3 طيارين منذ 6 أشهر.. وتصعيد جديد في مضيق هرمز
1-1.. محمد صلاح يشارك في مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي
غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق

التنسيق
التنسيق
رحمة سمير

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية تعد من أكبر مراحل التنسيق من حيث أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن أكثر من 220 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن.

وأكد “عبد الغفار” خلال برنامج الحياة اليوم، أن باب تسجيل وتعديل الرغبات سيظل مفتوحًا حتى الساعة السابعة مساء غدٍ، وهو الموعد المحدد لانتهاء المرحلة الثانية.

معامل الحاسب متاحة للطلاب

وأوضح عبد الغفار أن الجامعات الحكومية تتيح معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم فني خلال تسجيل الرغبات، مع إمكانية التسجيل والتعديل أيضًا من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

تحذير من الكيانات التعليمية الوهمية

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الطلاب من الانسياق وراء إعلانات الكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق، وتدعي حصولها على تراخيص واعتمادات رسمية دون سند.

وأشار إلى أن الوزارة تنشر باستمرار القائمة الرسمية للمؤسسات التعليمية المعتمدة والمرخصة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية ووسائل الإعلام، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار.

كيف يرتب الطالب رغباته؟

وأوضح عبد الغفار أن نظام التنسيق يراعي التوزيع الجغرافي للطلاب، ويمكن للطالب ترتيب رغباته وفقًا للتخصص الذي يرغب في دراسته أو وفقًا للموقع الجغرافي الأقرب إلى محل إقامته، بحسب أولوياته والاختيارات المتاحة أمامه.

المهارات أصبحت عاملًا مهمًا في سوق العمل

وأكد المتحدث الرسمي أن سوق العمل يشهد تغيرًا سريعًا، وأصبحت المهارات التي يكتسبها الطالب خلال سنوات الدراسة لا تقل أهمية عن الشهادة الجامعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات ووزارة الاتصالات وشركات دولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

https://web.facebook.com/reel/1028751213302767 

القبول_بالجامعات المرحلة_الثانية وزارة_التعليم_العالي التعليم_الجامعي الرغبات_الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هتافات عنصرية ضد محمد صلاح من جماهير بشكتاش خلال مراسم تقديم فلاهوفيتش

الأهلي

7 لاعبين.. الرباط الصليبي يواصل مطاردة الأهلي في آخر 6 سنوات

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة شالكة وديا

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد