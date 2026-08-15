التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية تعد من أكبر مراحل التنسيق من حيث أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن أكثر من 220 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن.

وأكد “عبد الغفار” خلال برنامج الحياة اليوم، أن باب تسجيل وتعديل الرغبات سيظل مفتوحًا حتى الساعة السابعة مساء غدٍ، وهو الموعد المحدد لانتهاء المرحلة الثانية.

معامل الحاسب متاحة للطلاب

وأوضح عبد الغفار أن الجامعات الحكومية تتيح معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم فني خلال تسجيل الرغبات، مع إمكانية التسجيل والتعديل أيضًا من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

تحذير من الكيانات التعليمية الوهمية

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الطلاب من الانسياق وراء إعلانات الكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط خلال فترة التنسيق، وتدعي حصولها على تراخيص واعتمادات رسمية دون سند.

وأشار إلى أن الوزارة تنشر باستمرار القائمة الرسمية للمؤسسات التعليمية المعتمدة والمرخصة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية ووسائل الإعلام، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار.

كيف يرتب الطالب رغباته؟

وأوضح عبد الغفار أن نظام التنسيق يراعي التوزيع الجغرافي للطلاب، ويمكن للطالب ترتيب رغباته وفقًا للتخصص الذي يرغب في دراسته أو وفقًا للموقع الجغرافي الأقرب إلى محل إقامته، بحسب أولوياته والاختيارات المتاحة أمامه.

المهارات أصبحت عاملًا مهمًا في سوق العمل

وأكد المتحدث الرسمي أن سوق العمل يشهد تغيرًا سريعًا، وأصبحت المهارات التي يكتسبها الطالب خلال سنوات الدراسة لا تقل أهمية عن الشهادة الجامعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات ووزارة الاتصالات وشركات دولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

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