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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق الجامعات 2026 .. كليات متاحة وفرص جديدة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي

مع اقتراب إعلان نتائج مراحل تنسيق القبول بالجامعات 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مؤشرات الحدود الدنيا وأبرز الكليات التي ما زالت تضم أماكن شاغرة.

الفرص أمام طلاب الشعبة العلمية

وفي ظل حالة الاستقرار التي تشهدها مؤشرات التنسيق مقارنة بالعام الماضي، تبرز مجموعة من الفرص أمام طلاب الشعبة العلمية في عدد من القطاعات الجامعية المختلفة. 

وتشير التوقعات إلى تغيرات محدودة في الحدود الدنيا للقبول، بالتزامن مع انخفاض أعداد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق؛ ويتيح ذلك للطلاب فرصة التعرف مبكرًا على الكليات المتاحة واختيار الرغبات بصورة أكثر دقة، بما يتناسب مع مجموعهم واهتماماتهم وتخصصاتهم المستقبلية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

استقرار مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

كشف محمد صبحي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي، عن أبرز مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2026، موضحًا أن الحدود الدنيا للقبول من المتوقع أن تشهد حالة من الاستقرار مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن الفروق الرئيسية بين تنسيق العام الحالي والعام الماضي ترتبط بإجمالي أعداد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق، حيث انخفض عدد الطلاب بنحو 19 ألف طالب.

ارتفاع متوقع في تنسيق الشعبة العلمية

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية ارتفاع الحدود الدنيا لتنسيق طلاب الشعبة العلمية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة

وأضاف أن قطاع الكليات الصحية قد يشهد زيادة في أعداد المقبولين بنحو 1%، وهو ما قد ينعكس على حركة التنسيق والحدود الدنيا لبعض الكليات في هذا القطاع.

وفي المقابل، توقع استقرار الحدود الدنيا للقبول بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، دون تغييرات كبيرة مقارنة بالعام السابق.

كليات شاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي وجود أماكن شاغرة أمام الطلاب في عدد من القطاعات والتخصصات الجامعية، موضحًا أن الفرص لا تقتصر على مجال دراسي واحد.

وتشمل أبرز الكليات التي قد تتوافر بها أماكن لطلاب الشعبة العلمية:

  • الطب البيطري
  • التمريض
  • العلوم
  • الزراعة
  • الاقتصاد والعلوم السياسية
  • الإعلام

وتمنح هذه الأماكن الطلاب فرصًا متعددة للاختيار وفقًا للمجموع والميول الدراسية، خاصة مع وجود تخصصات متنوعة تجمع بين المجالات العلمية والعملية والإنسانية.

فرص متعددة أمام طلاب الثانوية العامة

وتشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 إلى استمرار وجود فرص للطلاب في عدد من القطاعات الجامعية، مع اختلاف الحدود الدنيا من كلية إلى أخرى وفقًا لأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية لكل تخصص.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

وينصح الطلاب بمتابعة القواعد الرسمية للتنسيق والحدود الدنيا المعلنة من الجهات المختصة، وعدم الاعتماد على المؤشرات والتوقعات وحدها عند ترتيب الرغبات، لضمان اختيار الكليات المتاحة وفقًا للمجموع الفعلي والمرحلة التي ينتمي إليها كل طالب.

تنسيق القبول بالجامعات الثانوية الثانوية العامة تنسيق الشعبة العلمية

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