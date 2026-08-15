جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2026

واصلت جامعة القاهرة تصدرها للجامعات المصرية في التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم «ARWU» المعروف بتصنيف شنغهاي، لعام 2026، محتفظة بموقعها ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، بعدما جاءت في الفئة من 401 إلى 500 عالميًا، كما احتلت المركز الثالث أفريقيًا للعام الثاني على التوالي.

ووفقًا لنتائج التصنيف، جاءت جامعتا الإسكندرية والمنصورة في الفئة من 601 إلى 700 عالميًا، تلتها جامعتا عين شمس والأزهر في الفئة من 701 إلى 800، فيما جاءت جامعة الزقازيق في الفئة من 901 إلى 1000 عالميًا.

وعلى المستوى الأفريقي، جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث، خلف جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، التي حلت في الفئة من 201 إلى 300 عالميًا، وجامعة ويتواترسراند في الفئة من 301 إلى 400.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن استمرار الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، وتصدرها الجامعات المصرية واحتفاظها بموقع متقدم أفريقيًا، يمثل شهادة دولية على قوة منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، والجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلاب وكافة منتسبي الجامعة، خاصة في ظل تصاعد المنافسة بين الجامعات عالميًا.

وقال إن الجامعة تتعامل مع التصنيفات الدولية باعتبارها أحد مؤشرات قياس التطور المؤسسي والأكاديمي والبحثي، وليست غاية في حد ذاتها، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في تحقيق تطوير حقيقي ومستدام في جودة العملية التعليمية، وتعزيز جودة وتأثير الإنتاج العلمي، ودعم الابتكار والتدويل.

وأضاف أن الحفاظ على موقع الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في تصنيف يعتمد بدرجة كبيرة على جودة البحث العلمي وتأثيره، يمثل إنجازًا مهمًا، مؤكدًا استمرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدعم الباحثين، وتشجيع النشر الدولي المتميز، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، وتحفيز البحوث البينية والابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتيجة الجامعة في تصنيف شنغهاي 2026 تعكس قوة نشاطها البحثي وتأثير إنتاجها العلمي، لاسيما أن التصنيف يستند إلى مؤشرات تتعلق بجودة وتأثير البحوث والاستشهادات الدولية والنشر العلمي المتميز والباحثين ذوي التأثير العلمي المرتفع.

وأوضح أن الجامعة تواصل تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي من خلال دعم الباحثين وتحفيز النشر في الدوريات الدولية المرموقة، وتشجيع البحوث ذات التأثير والاستشهادات المرتفعة، والتوسع في التعاون البحثي الدولي والبحوث البينية والتخصصات الحديثة، مؤكدًا أن الحفاظ على صدارة الجامعات المصرية يمثل حافزًا لمواصلة العمل للانتقال إلى فئات تصنيفية أعلى خلال السنوات المقبلة.

ويُعد التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم «ARWU» من أقدم وأبرز التصنيفات الجامعية الدولية، وأُطلق للمرة الأولى عام 2003، ويصنف أفضل 1000 جامعة عالميًا وفق مؤشرات تركز بصورة أساسية على التميز الأكاديمي وقوة البحث العلمي وتأثيره.

ويعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، تشمل نسبة خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات فيلدز، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تلك الجوائز، والباحثين الأعلى استشهادًا عالميًا، والأبحاث المنشورة في مجلتي «Nature» و«Science»، والأبحاث المفهرسة في قاعدتي «SCIE» و«SSCI» ضمن «Web of Science»، إلى جانب مؤشر الأداء الأكاديمي للفرد.