قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي الزمالك في قلب الأزمة.. السعيد يعود وشيكو بانزا يقترب وبيزيرا يواصل الغياب
تفاصيل مثيرة في القبض على عجوز الخانكة المتهم باستدراج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل
عبد السلام فاروق يكتب: التبعية الفكرية
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة عالية بسبب منخفض الهند
المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
السكر بـ12 جنيه والزيت يبدأ من 27.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار سلع التموين
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل طرابزون سبور لموجهة قاسم باشا في الدوري التركي
مستشفيات جامعة بنها تقدم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية خلال عام
القصة الكاملة لواقعة صانعة محتوى وصديقتها بتهمة الرقص على شباك سيارة بالجيزة
لضبط عربيات الصندوق .. استمرار الحملات المرورية على الطرق بالإسماعيلية
خفض أعداد المقبولين 20% .. حزمة قرارات عاجلة لإنقاذ مهنة الطب البيطري
8 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمال وملاكي بطريق العين السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لضبط عربيات الصندوق .. استمرار الحملات المرورية على الطرق بالإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت إدارة مرور الإسماعيلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة العميد أحمد عامر، رئيس إدارة مرور الإسماعيلية، لمواجهة المخالفات المرورية الخطرة وضبط سيارات النقل التي تقوم بتحميل الركاب داخل الصندوق الخلفي، وذلك في إطار الإجراءات المتواصلة عقب حادث طريق الدواويس.

واستهدفت الحملات رصد السيارات التي تستخدم في نقل العمال والمواطنين بطرق مخالفة لاشتراطات السلامة، خاصة السيارات التي تحمل الركاب داخل الصندوق الخلفي، بما يعرض حياتهم للخطر حال وقوع تصادم أو انقلاب أو توقف مفاجئ.

وتواصل الأجهزة الأمنية والمرورية تكثيف انتشارها على عدد من الطرق والمحاور الحيوية، مع فحص السيارات ومراجعة مدى التزام قائديها بالقواعد المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الانضباط المروري والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

وأشرف العقيد هيثم سنجر، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، على جانب من أعمال الحملات، التي تتواصل على مدار اليوم لرصد المخالفات والتعامل معها، خاصة المخالفات المرتبطة بطرق نقل الركاب والعمال، والتي تمثل خطورة متزايدة على الطرق السريعة.

وتأتي هذه الحملات عقب حادث الدواويس، الذي أعاد ملف نقل العمال إلى صدارة الاهتمام، خاصة مع اعتماد بعض العمال على سيارات النقل للانتقال إلى مواقع العمل والمزارع، وهو ما دفع إلى تشديد الرقابة على المركبات المستخدمة في هذا الغرض، والتأكد من عدم تحميل المواطنين داخل الصناديق الخلفية.

وتعمل الحملات على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، بما في ذلك التحفظ على المركبات المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية، مع استمرار أعمال الفحص والمرور الميداني على الطرق لمنع تكرار المخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتؤكد التحركات المرورية أهمية توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة للعمال، خاصة في المناطق الزراعية التي تشهد حركة يومية للعمال من وإلى مواقع العمل، بما يساهم في تقليل الاعتماد على سيارات النقل في تحميل الركاب بصورة غير آمنة.

كما تستمر إدارة مرور الإسماعيلية في تكثيف الحملات على الطرق السريعة، بالتوازي مع متابعة حركة المركبات والتعامل الفوري مع المخالفات، بهدف تحقيق الانضباط المروري ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطرق، وإحساس المواطنين بالتواجد المروري علي الطرق وداخل المدينة للحد من هذه الظاهرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحرك مستمر عقب حادث الدواويس، مع استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، لمواجهة المخالفات الخطرة والتأكيد على الالتزام بقواعد المرور واشتراطات السلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين والعمال والحد من أسباب وقوع الحوادث على الطرق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

مول اربيلا

مراد مكرم يشيد بفتاة مول أربيلا: «ستات مصر في حتة تانية خالص»

منة شلبي ونيللى كريم

أحمد كمال: منة شلبي تجيد اختياراتها وفن الباليه أثرى إحساس نيللى كريم

محمد رمضان

نورا فتحي تشعل حفل الساحل الشمالي بأجواء صيفية استثنائية

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد