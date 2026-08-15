لضبط عربيات الصندوق .. استمرار الحملات المرورية على الطرق بالإسماعيلية

واصلت إدارة مرور الإسماعيلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة العميد أحمد عامر، رئيس إدارة مرور الإسماعيلية، لمواجهة المخالفات المرورية الخطرة وضبط سيارات النقل التي تقوم بتحميل الركاب داخل الصندوق الخلفي، وذلك في إطار الإجراءات المتواصلة عقب حادث طريق الدواويس.

واستهدفت الحملات رصد السيارات التي تستخدم في نقل العمال والمواطنين بطرق مخالفة لاشتراطات السلامة، خاصة السيارات التي تحمل الركاب داخل الصندوق الخلفي، بما يعرض حياتهم للخطر حال وقوع تصادم أو انقلاب أو توقف مفاجئ.

وتواصل الأجهزة الأمنية والمرورية تكثيف انتشارها على عدد من الطرق والمحاور الحيوية، مع فحص السيارات ومراجعة مدى التزام قائديها بالقواعد المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الانضباط المروري والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

وأشرف العقيد هيثم سنجر، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، على جانب من أعمال الحملات، التي تتواصل على مدار اليوم لرصد المخالفات والتعامل معها، خاصة المخالفات المرتبطة بطرق نقل الركاب والعمال، والتي تمثل خطورة متزايدة على الطرق السريعة.

وتأتي هذه الحملات عقب حادث الدواويس، الذي أعاد ملف نقل العمال إلى صدارة الاهتمام، خاصة مع اعتماد بعض العمال على سيارات النقل للانتقال إلى مواقع العمل والمزارع، وهو ما دفع إلى تشديد الرقابة على المركبات المستخدمة في هذا الغرض، والتأكد من عدم تحميل المواطنين داخل الصناديق الخلفية.

وتعمل الحملات على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، بما في ذلك التحفظ على المركبات المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية، مع استمرار أعمال الفحص والمرور الميداني على الطرق لمنع تكرار المخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتؤكد التحركات المرورية أهمية توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة للعمال، خاصة في المناطق الزراعية التي تشهد حركة يومية للعمال من وإلى مواقع العمل، بما يساهم في تقليل الاعتماد على سيارات النقل في تحميل الركاب بصورة غير آمنة.

كما تستمر إدارة مرور الإسماعيلية في تكثيف الحملات على الطرق السريعة، بالتوازي مع متابعة حركة المركبات والتعامل الفوري مع المخالفات، بهدف تحقيق الانضباط المروري ورفع معدلات الأمان لمستخدمي الطرق، وإحساس المواطنين بالتواجد المروري علي الطرق وداخل المدينة للحد من هذه الظاهرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحرك مستمر عقب حادث الدواويس، مع استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، لمواجهة المخالفات الخطرة والتأكيد على الالتزام بقواعد المرور واشتراطات السلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين والعمال والحد من أسباب وقوع الحوادث على الطرق.