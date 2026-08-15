ثلاثي الزمالك في قلب الأزمة.. السعيد يعود وشيكو بانزا يقترب وبيزيرا يواصل الغياب

شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حسم موقف عبدالله السعيد من الاستمرار مع الفريق بالتزامن مع عودة الأنجولي شيكو بانزا بينما لا يزال موقف البرازيلي خوان بيزيرا معلقا بسبب تمسكه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

عبدالله السعيد يحسم موقفه

حسم عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل حول مستقبله مع الفريق بعدما انضمامه إلي معسكر الأبيض اليوم وكان قد أعلن من قبل استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.

وكان السعيد قد ألمح إلى إمكانية اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته بقميص الزمالك قبل أن يخرج ببيان رسمي عبر حسابه مؤكدا على موقفه خلاله تمسكه بالاستمرار مع الفريق.

وأوضح عبدالله السعيد أنه يعتبر نفسه جزءا من عائلة الزمالك منذ انضمامه إلى النادي مؤكدا أن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء تمثل واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية.

ونفى اللاعب ما تردد بشأن تمرده على النادي مشددا على أن خسارة الزمالك وجماهيره لم تكن يومًا خيارا بالنسبة له مشيرا إلى أن التفكير في الاعتزال كان أحد أسباب غيابه عن بداية فترة الإعداد.

وأكد السعيد احترامه الكامل لمجلس إدارة الزمالك وجماهير النادي معلنا استعداده لخوض الموسم الجديد والدفاع عن ألوان الفريق مع وضع مصلحة الزمالك في المقام الأول والمنافسة على جميع البطولات.

شيكو بانزا يقترب من العودة

وفي سياق متصل، وصل اليوم الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة تمهيدا لانتظامه في تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للبرنامج البدني والفني الذي حدده الجهاز الفني بعد عودته إلى القاهرة استعدادا لمشاركة في تدريبات الفريق وتجهيزه للموسم المقبل.

أزمة خوان بيزيرا مستمرة

على الجانب الآخر، لا يزال موقف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك يثير حالة من الجدل في ظل تمسك اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة ورغبته في الرحيل عن النادي.

وتتمسك إدارة الزمالك بضرورة عودة بيزيرا إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق ومعسكره بالعاصمة الجديدة قبل الدخول في أي نقاش بشأن مستقبله أو بحث طلبه بالرحيل.

ومن المقرر أن تبحث إدارة النادي موقف اللاعب بشكل كامل عقب عودته وانتظامه في التدريبات على أن يتم اتخاذ القرار النهائي وفقًا لرؤية مجلس الإدارة وإدارة الكرة وبما يتناسب مع مصلحة الفريق.

ويتمسك بيزيرا حتى الآن بموقفه الرافض للعودة إلى القاهرة رغم تراجع نادي شباب الأهلي الإماراتي عن العرض الذي سبق أن تقدم به للحصول على خدماته، لتظل أزمة اللاعب مفتوحة لحين حسم موقفه بصورة نهائية.

وبذلك، يعيش الزمالك حالة من الحراك على مستوى ملفاته الكروية بعدما حسم عبدالله السعيد موقفه بالاستمرار وشيكو بانزا من العودة بينما تظل أزمة خوان بيزيرا هي الملف الأكثر تعقيدا أمام إدارة النادي خلال الفترة الحالية.