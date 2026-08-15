وفاة الحالة رقم 13 من ضحايا حادث الدواويس في قرية الملاك بالشرقية

خيّم الحزن من جديد على قرية الملاك التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، عقب وفاة إبراهيم أحمد إبراهيم الداودي، عامل باليومية، عن عمر 57 عاما، متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء حادث التصادم المروع الذي وقع بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وأصبحت وفاة إبراهيم أحمد إبراهيم الداودي هي الحالة رقم 13 من أبناء قرية الملاك الذين فقدوا حياتهم على خلفية الحادث، لتتجدد أحزان الأهالي وأسر الضحايا، وسط حالة من الصدمة والحزن التي خيمت على القرية.

كان حادث الدواويس قد وقع إثر تصادم بين سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة 19 شخص وإصابة آخرين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثامين المتوفين إلى ثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأقام اهالي قرية الملاك سرادق عزاء كبير عقب دفن جثامين المتوفين الذين خرجوا بحثا عن لقمة العيش، قبل أن ينتهي بهم المطاف ضحايا للحادث الأليم، تاركين خلفهم أسرًا تعيش على وقع الفاجعة وأطفالا فقدوا آباءهم.