بيطري الشرقية يُحصن 92 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) خلال شهر يوليو الماضى بالتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور (٣٨ ألف ) طائر بالحضانات و ٢٠ ألف و٥٠٠ طائر بالأجر و عدد ٣٤ ألف و ٢٦٥ طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين ٩٢ ألف و٧٦٥ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ١٨٥٠ منزلا بالقرى والمدن و مزارع الدواجن.

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ١٠٢ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٦٥٤ مسحة لإجمالي عدد طيور ٩١٩ ألف و ٢٢١طائرا واستخراج ٩٠٣ تصاريح ما قبل البيع ، تمت المتابعة الصحية البيطرية ل ١٩ مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم ٢٠٢ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ١٠٦ لقاءات إرشادية مباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و٦٤ لقاء مكتبي للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.